Yıkılmış metruk evin hafriyat temizliği sırasında insan kafatası bulundu - Son Dakika

Yıkılmış metruk evin hafriyat temizliği sırasında insan kafatası bulundu

02.12.2020 13:09

Yıkılmış metruk evin hafriyat temizliği sırasında insan kafatası bulundu Karaman'da boş bir arsada yıkılmış olan metruk evin temizliği esnasında insan kafatası ve kemikleri bulundu.

Yıkılmış metruk evin hafriyat temizliği sırasında insan kafatası bulundu

KARAMAN - Karaman'da boş bir arsada yıkılmış olan metruk evin temizliği esnasında insan kafatası ve kemikleri bulundu.

Olay, Abbas Mahallesi Hoca Mahmut Caddesi üzerinde bulunan boş arsada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arsa içerisinde bulunan ve daha önceden yıkılmış olan metruk evin hafriyatı kepçeyle temizlendiği esnada işçiler tarafından insan kafatası ve kemikler bulundu. Bunun üzerine polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kemiklerin bulunduğu alanda tedbir alarak olay yeri inceleme ekibi istedi. Adrese gelen olay yeri inceleme ekibi, kafatası ve kemiklerin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Evin çok eski olduğu ve bulunan insan kafatası ve kemiklerin de 50 yıl öncesine ait olduğu tahmin ediliyor. Toplanan kemikler incelenmek üzere götürüldü.

Yıkılmış metruk evin hafriyat temizliği sırasında insan kafatası bulundu
Yıkılmış metruk evin hafriyat temizliği sırasında insan kafatası bulundu
Yıkılmış metruk evin hafriyat temizliği sırasında insan kafatası bulundu
Yıkılmış metruk evin hafriyat temizliği sırasında insan kafatası bulundu

Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yıkılmış metruk evin hafriyat temizliği sırasında insan kafatası bulundu - Son Dakika


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