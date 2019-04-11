Yıkım Çalışmaları Sürüyor

Bu kapsamda Sinanbey Mahallesi ve Kemalpaşa Mahallesinde yıkımlar gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi, TOKİ konutlarının bulunduğu Baykoca Mahallesi ve Akhisar bölgesinde yeni İnegöl'ün gelişimini sağlarken, bir yandan da mevcut yerleşim alanında şehri geleceğe taşıyacak dokunuşlarla modern bir İnegöl oluşturmak adına hizmet seferberliğini sürdürüyor. Şehir merkezinde yoğunlaşayan yaşamı rahatlatmak adına park alanları, yeşil alanlar ve sosyal donatı alanları oluşturmaya yönelik çalışmaların yanında, daha modern bir kent oluşturmak adına kamulaştırma ve yıkım çalışmalarıyla İnegöl nefes alıyor.

İLK YIKIM ORHANİYE MAHALLESİNDE

Bu çalışmalar kapsamında Çarşamba ve Perşembe günleri iki farklı bölgede yıkım çalışması gerçekleştirildi. Çarşamba günü Orhaniye Mahallesi Uncu Sokak No:14 ve 16 adresindeki tapunun 520 ada 92 nolu parselinin batısında kalan tek katlı binaların yıkımı gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zabıta Müdürlüğünün de çevre güvenliği desteği ile söz konusu parselin tamamının yolda kaldığı ve mülkiyet problemi bulunmadığından dolayı burada yıkım çalışması yaptı. Yıkılan binaların olduğu bölgede yeni bir sokak açılırken, bölgedeki diğer binalar da sıkışıklıktan kurtulmuş oldu.

MAHALLE OTOPARKI YAPILACAK

İkinci yıkım çalışması ise bugün 10.00'da Kemalpaşa Mahallesi 1. Şark Sokakta gerçekleştirildi. 304 m2'lik alanda bulunan eski yapı, İnegöl Belediyesi tarafından 600 bin TL bedelle kamulaştırıldı. Yıkım sonrası yol aksının düzenleneceği ve burada mahalle otoparkı yapılacağı açıklanan binanın yıkım çalışmasını, Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki meclis üyeleri ile birlikte takip etti.

VAKİT ÇALIŞMA VAKTİ

Yıkım öncesi bir açıklama yapan Başkan Taban, "Bildiğiniz gibi Pazartesi günü itibariyle mazbatamızı aldık ve kaldığımız yerden işlerimize devam ediyoruz. Vakit çalışma zamanı dedik. Artık bundan sonra biran önce verdiğimiz vaatleri, açıkladığımız beyanları hayata geçirebilmek adına hızlıca çalışma vakti. Bunları bir bir öncelikle stratejik plana almak adına adımlarımızı atıyoruz, bir taraftan da sahadaki uygulama aşamasına gelen işlerimizi başlatmış oluyoruz" dedi.

DAHA YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR

Yıkımı yapılan alan hakkında da bilgiler veren Taban, "Bugün de Kemalpaşa Mahallesi 1. Şark Sokaktayız. Özellikle çıkmaz sokakların veya imar mevzuatının dışında kalmış, yeşil alana ve yola taşmış, mevcut parsel durumu itibariyle uygunsuz yapılardan biri olan yapının yıkımıyla alakalı çalışmamızı başlatıyoruz. İnşallah öncelikle burayı açıp yol alanıyla ilgili yol aksını sağlamak, kalan alanıyla ilgili de gerekli düzenlemeyi yaparak araç parklanma ve benzeri imkanları hayata geçirmek istiyoruz. Bugün artık gerçekten daha yaşanabilir alanlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Mevcut imar planları üzerinde de inşallah bunları daha sonra kamuoyunu bilgilendirme adına sunacağız; imar plan revizyonlarımızı, haritalarımızın güncellenmesi, trafik master planımızın hayata geçmesi gibi tüm bu konuları inşallah köklü şekilde ele alıp şehrin gelecek yıllarına uzun zaman hizmet edecek, daha yaşanabilir bir şehir kurgusunu hayata geçirmek adına adımlar atacağız. Birazdan arkadaşlarımız burada 430 ada 43 nolu 304 m2'lik parsel içerisindeki yerin yıkımını gerçekleştirmiş olacaklar. Mahallemize, şehrimize hayırlı olsun. Ben de burada olup işi yerinde görerek takip etmek istedim. Çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" açıklamalarında bulundu.

Açıklama sonrası Fen İşleri ekipleri yıkım çalışmasını gerçekleştirdi.