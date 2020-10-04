Yıkım çalışmalarına başlanan orduevi alanı Diyarbakır'a nefes aldıracak - Son Dakika

Yıkım çalışmalarına başlanan orduevi alanı Diyarbakır'a nefes aldıracak

Yıkım çalışmalarına başlanan orduevi alanı Diyarbakır'a nefes aldıracak Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan eski orduevi ve birkaç yapının yıkım çalışmalarına başlandı.

Yıkım çalışmalarına başlanan orduevi alanı Diyarbakır'a nefes aldıracak

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan eski orduevi ve birkaç yapının yıkım çalışmalarına başlandı. Belirlenen yapıların yıkımından sonra ortaya çıkacak alanın Diyarbakırlılara park ve oturma alanları olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Diyarbakır'da Tatlıcı ailesi tarafından merkez Yenişehir ilçesindeki tarihi surların karşısında 1960'lı yıllarda yapımına başlanan 13 katlı bina, 1971 yılında tamamlanarak otel olarak hizmete açıldı. O dönem bölgenin en yüksek binası 2 yıl sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine satıldı. Halk arasında 'Gökdelen' olarak adlandırılan bina, Subay Orduevi olarak kullanılmaya başlandı. Orduevine dönüştürüldükten sonra binanın karşısında bulunan askeri alanlar ile yolun altından tünel kazılarak, bağlantısı sağlandı. 42 yıl orduevi olarak kullanılan bina, 2015 yılında boşaltılarak, mülkiyeti Toplu Konut İdaresine devredildi. TOKİ, bunun karşılığında 7'nci Kolordu Komutanlığı yerleşkesinde 2 yıl önce orduevi yapımına başladı.

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'ı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarihi Sur ilçesi ile ilgili birkaç proje açıklamış, atıl durumundaki orduevi ile ilgili orduevinin yıkımını gerçekleştireceğini söylemişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan projenin ardından atıl durumdaki eski orduevinin yıkım çalışması başladı.

Yıkım çalışmalarına başlanan orduevi alanı Diyarbakır'a nefes aldıracak
Yıkım çalışmalarına başlanan orduevi alanı Diyarbakır'a nefes aldıracak
Yıkım çalışmalarına başlanan orduevi alanı Diyarbakır'a nefes aldıracak
Yıkım çalışmalarına başlanan orduevi alanı Diyarbakır'a nefes aldıracak

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 10:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıkım çalışmalarına başlanan orduevi alanı Diyarbakır'a nefes aldıracak - Son Dakika

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