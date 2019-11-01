Son Dakika Haberleri: Yıkım çalışması sırasında işçi enkaz altında kaldı
Son Dakika Güncel Yıkım çalışması sırasında işçi enkaz altında kaldı

Yıkım çalışması sırasında işçi enkaz altında kaldı

6 saat önce

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yıkım yapılan binanın çelik konstrüksiyonun üzerine çıkıp, bağlantıları sökmeye çalışan Mehmet Karaöz (48), duvarın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı.

Yıkım çalışması sırasında işçi enkaz altında kaldı, System.String[]

Karaman'ın Ermenek ilçesinde  yıkım yapılan binanın çelik konstrüksiyonun üzerine çıkıp, bağlantıları sökmeye çalışan Mehmet Karaöz (48), duvarın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından enkaz altından çıkartılan Karaöz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlarda cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Seyran Mahallesi'ndeki sahada meydana geldi. Yıkım çalışmasını üstlenen firmanın işçilerden Mehmet Karagöz, dört tarafındaki duvarlardan 3'ü yıkılıp, 1'i ayakta duran binanın çelik konstrüksiyonun bağlantılarını  sökmek istedi. İş makinasının kepçesinin yardımıyla çelik konstrüksiyonun üzerine çıkıp sökmeye çalıştığı sırada kalan tek duvar yıkıldı. Bunun üzerine çelik konstrüksiyonlarda devrildi. Devrilen konstrüksiyonların enkazının altında kalan Karaöz, diğer mesai arkadaşlarının yardımıyla kurtarılıp, çağrılan ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. O anlar da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Karaöz'ün iş makinası yardımıyla konstrüksiyonun üzerine çıkması

-Konstrüksiyonu sökmeye çalışması

-Duvarın yıkılması

konstrüksiyonun devrilmesi

-Karaöz'ün düşmesi

-Arkadaşlarının kurtarmaya çalışması

Haber: Ali Rıza ETCİ ERMENEK/ KARAMAN DHA))

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Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:57 Kaynak: DHA
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