Son Dakika Haberleri: Yıkım Çalışması Yapan İş Makinesi Binaya Zarar Verdi

Yıkım Çalışması Yapan İş Makinesi Binaya Zarar Verdi

3 saat önce

ŞİŞLİ'de bina yıkım çalışması yapan iş makinesi, yan tarafta bulunan binadaki dairenin duvarını yıktı.

Yıkım Çalışması Yapan İş Makinesi Binaya Zarar Verdi, System.String[]
ŞİŞLİ'de bina yıkım çalışması yapan iş makinesi, yan tarafta bulunan binadaki dairenin duvarını yıktı.

Halide Edip Adıvar Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bir binayı yıkma çalışması yapan iş makinesi, çalışmalar sırasında hemen bitişiğinde bulunan 5 katlı binanın 3. katındaki daireye zarar verdi. Binada bulunanlar panik yaşarken, yıkım çalışmalarına ara verildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi geldi. Zabıta ekipleri zarar gören dairede inceleme yaptı. Yıkılan binanın yanındaki dükkanı işleten Abdullah Çatalbaş, "1 haftadır burada yıkım çalışmaları sürüyordu. Kepçeyle yıkım yapılırken, yıkılan kolon yan binaya zarar verdi. Kasıtlı bir şey yok ama yıkılma şekli yanlış. O sırada kadın ve çocuk evdeymiş ama yaralı yok" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:27 Kaynak: DHA

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