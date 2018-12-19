Son Dakika Haberleri: Yıkım Çalışmasında Dehşet...binadan Kopan Kolon, Bitişikteki Evin Oturma Odasına Girdi

Yıkım Çalışmasında Dehşet...binadan Kopan Kolon, Bitişikteki Evin Oturma Odasına Girdi

3 saat önce

Yıkım çalışmasında dehşet...Binadan kopan kolon, bitişikteki evin oturma odasına girdiİSTANBUL - Şişli'de boş bir binanın yıkımı sırasında dehşet yaşandı.

Yıkım çalışmasında dehşet...Binadan kopan kolon, bitişikteki evin oturma odasına girdi

İSTANBUL - Şişli'de boş bir binanın yıkımı sırasında dehşet yaşandı. Yıkılan binadan kopan kolon, bitişikteki evin oturma odasına girdi. Olay esnasında evde bulunan anne ve iki çocuğu, kazayı yara almadan atlattı.
Edinilen bilgilere göre olay Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde yaşandı. İş makinesi, cadde üzerindeki boş binanın yıkımı için çalışmaya başladı. Ancak bu sırada yıkılan bir kolon, bitişikte bulunan apartmandaki bir evin duvarını delerek oturma odasına girdi. Yaşanan kaza çevrede büyük panik yaşanmasına neden oldu. Olay sırasında evde bulunan anne ve iki çocuğu, kazayı yara almadan atlattı.
Bölgeye polis ekipleri ve zabıta ekipleri çağrıldı. İnşaat yıkım çalışması durdurulurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:41 Kaynak: İHA

Polis, Anne, Şişli, 3. Sayfa
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