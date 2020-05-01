Yıkım durduruldu, kediler kurtarıldı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da kamulaştırılan eski dükkanların yıkımı sırasında bir vatandaş, içeride kedi ve 4 yavrusunun bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine yıkım durdurularak anne kedi ve yavruları kurtarıldı.

Merkez Süleymanpaşa Belediyesi, Hükümet Caddesi'nde atıl durumda yan yana bulunan 10 iş yerini, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bölge sakin olduğu için bu sabah iş makineleri ile yıkıma başladı. Yıkım sürerken Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli Adil Işık, telaşla ekiplerin yanına gelip, "Burada içeride anne kedi ve 4 yavrusu var. Ben besliyorum. Onları kurtarmamız lazım" dedi.

YIKIM DURDU, ANNE VE YAVRULARI KURTARILDI

Bunun üzerine yıkımı yapan ekiplerden sorumlu meclis üyesi Aytaç Eriz, talimat vererek işlemleri durdurdu. Kedileri besleyen Adil Işık ve belediye barınak görevlileri, önlem için binanın etrafına çevrilen demir saç bariyerleri söküp içeri girdi. Bu sırada anne kedi açılan aralıktan çıkarak kaçtı. İçeride yapılan aramada ise 4 yavru kedi kurtarılarak hayvan barınağına götürüldü.

Adil Işık, beslediği kedilerin ölümden kurtarılmasına sevindiğini belirterek, "Bunlar sokak hayvanları. Ben buraya yakın oturuyorum. Bunları besliyordum. Kızım aradı yıkım olduğunu ve kedilerin yıkım yapılan binanın içerisinde kaldığını söyleyince çıkıp hemen buraya geldim. Buradaki yetkililere durumu bildirdim. Yıkım durduruldu ve kediler kurtarıldı" diye konuştu.

Kedilerin kurtarılmasında sonra yıkıma devam edildi.