Yıkım ekipleri Özdil'in kaçak villasında-1 - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan ve bugün için yıkım kararı verilen villada, aile tarafından bugün de herhangi bir yıkım işlemi yapılmadı. Verilen sürenin dolması üzerine Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu sabah yıkım çalışmalarına başlamak üzere villaya geldi.

MUĞLA - BODRUM

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