Son Dakika Haberleri: Yıkım Esnasında Demir Çalmak İsteyen Çocuklar Polisi Görünce Kaçtı

Yıkım Esnasında Demir Çalmak İsteyen Çocuklar Polisi Görünce Kaçtı

9 dakika önce

Adıyaman'da, görevliler tarafından yıkılan tesisin enkazından çıkan demir çubukları çalmaya çalışan yaşı küçük çocuklar polis ekiplerini görünce kaçtı.

Yıkım Esnasında Demir Çalmak İsteyen Çocuklar Polisi Görünce Kaçtı, System.String[]
Adıyaman'da, görevliler tarafından yıkılan tesisin enkazından çıkan demir çubukları çalmaya çalışan yaşı küçük çocuklar polis ekiplerini görünce kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Yenisanayi Mahallesinde bulunan eski Adıyaman Spor tesisleri görevliler tarafından iş makinesi ile yıkıldı. Yıkım sonrası tesisten geriye kalan enkazın bulunduğu yere gelen çok sayıda çocuk buradaki demir çubukları almak istedi. Çocukların demir almasına müsaade etmeyen yıkım görevlileri ile çocuklar arasında tartışma yaşandı. Yaşları 10-15 arasında olan çocuklardan birkaç tanesi iddiaya göre görevlilere bıçak çekti. Durum üzerine görevliler polis ekiplerine bilgi vererek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini gören çocuklar, ara sokaklara kaçarak gözden kayboldu. Yıkım görevlileri birkaç gündür demir çalmaya gelen çocuklarla uğraştıklarını bundan dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirttiler. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:59 Kaynak: İHA

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