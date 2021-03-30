Yıkım faciaya dönüştü - Son Dakika

Edirne'de bir binanın yıkımı sırasında evin bir bölümü iş makinasının üzerine devrilmesi sonucu binanın altında kalan operatör ağır yaralandı.

İddialara göre, Edirne'nin Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde çok katlı bir binanın yıkım çalışması yapıldığı sırada, evin bir bölümü iş makinasının üstüne doğru yıkıldı.

Yıkımın yaşandığı esnada iş makinasında bulunan operatör, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iş makinasından çıkartıldı.

Olay yerinde bulunan ambulansla hastaneye kaldırılan iş makinası operatörünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. - EDİRNE