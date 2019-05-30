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Yıkım gerginliği

8 dakika önce

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde göl kıyısına izinsiz kafe inşa etmek isteyenler ile yıkım için gelen zabıta görevlileri arasında gerginlik yaşandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde göl kıyısına izinsiz kafe inşa etmek isteyenler ile yıkım için gelen zabıta görevlileri arasında gerginlik yaşandı.
Seyhan Baraj Gölü'nün Adnan Menderes Bulvarı kıyısına izinsiz kafe inşa etmek için demir profil ve tahtalarla mekanın zeminini oluşturan kişilerle Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çevik kuvvet ve asayiş ekibi sevk edildi.
Gruptaki iki kişi ellerindeki benzini üzerlerine döküp kendilerini ateşe vereceğini söyleyerek yıkımı engellemeye çalıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine zabıta ekipleriyle gruptakiler arasında arbede yaşandı.
Gruptaki bazı kişiler taşla zabıta ekiplerine saldırdı, boğazına bıçak dayadı.
Polis, belediye ekiplerine saldıran kişilere biber gazıyla müdahale ederek dağıttı.
Yıkım gerginliği
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:29 Kaynak: AA
Güncel
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