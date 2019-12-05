Son Dakika Haberleri: Yıkım için kepçeyi kuş gibi uçurdular
Son Dakika Güncel Yıkım için kepçeyi kuş gibi uçurdular - Son Dakika

Yıkım için kepçeyi kuş gibi uçurdular

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi, Dikkaldırım Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilen 8 katlı ruhsatsız binanın yıkımına başladı.

Yıkım için kepçeyi kuş gibi uçurdular, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, Dikkaldırım Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilen 8 katlı ruhsatsız binanın yıkımına başladı. 8 katlı bina, vinç yardımı ile en üst kata çıkartılan iş makinesi ile kademe kademe yıkılıyor.


Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Dikkaldırım Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edildiği tespit edildikten sonra kanuni işlemleri tamamlanan 8 katlı binanın yıkımına başlandı. Bölgede 5 kata kadar imar izni olmasına rağmen 8 katın tamamını kaçak olarak inşa eden müteahhidin imar barışından yararlanmak maksadıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne müracaat ettiği ve 'yapı kayıt belgesi' aldığı tespit edildi. İmar Barışı fırsatçısı müteahhidin oyunu ise belediye ekipleri tarafından bozuldu.


Kaçak binanın sahibinin imar barışından faydalanabilmek için inşaatı 31 Aralık 2017 yılından önce yapmış gibi göstererek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden "yapı kayıt belgesi" aldığı, ancak belediye tutanaklarında binanın imar barışı kapsamı dışında kalan 2018 yılı içerisinde yapıldığı tespit edildi. Yapı kayıt belgesi iptal edilen 8 katlı bina, vinç yardımı ile en üst kata çıkartılan iş makinesi ile yıkılmaya başlandı.


Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri hususunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti. - BURSA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı
Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli don ve buzlanma uyarısı Rasulaynlı esnaftan Mehmetçiğe ve Erdoğan'a teşekkür

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 22:10:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıkım için kepçeyi kuş gibi uçurdular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]