ZONGULDAK - Yıkım için yapılacak yolun binalarına zarar vereceğinden endişelenen mahalleliden oturma eylemi - Son Dakika
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ZONGULDAK - Yıkım için yapılacak yolun binalarına zarar vereceğinden endişelenen mahalleliden oturma eylemi

19.10.2022 17:58

Zonguldak'ta kentsel dönüşüm kapsamında bina yıkımı için yapılacak yola, evlerine zarar vereceği düşüncesiyle karşı çıkarak oturma eylemi başlatan mahalleliyi polis ikna etti.

Zonguldak'ta kentsel dönüşüm kapsamında bina yıkımı için yapılacak yola, evlerine zarar vereceği düşüncesiyle karşı çıkarak oturma eylemi başlatan mahalleliyi polis ikna etti.

Meşrutiyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde metruk binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi.

Binanın iki apartmanın arkasında kalması nedeniyle yaya yolu olarak gözüken güzergaha yol yapılması için mahkemeden izin alındı.

Evlerinin zarar göreceği düşüncesiyle karara itiraz eden mahalle sakinleri, oturma eylemi yaparak çalışmalara engel olmak istedi.

Bölgeye sevk edilen polisler, uzun uğraşlar sonucu mahalleliyi ikna etti.

Eylemin sonlandırılmasının ardından iki apartman arasında asılı olan Türk bayrakları, iş makinelerinin geçişine engel olduğu için polis tarafından geçici olarak indirildi.

Daha sonra alana giren iş makineleri yol yapım çalışmalarına başladı.

Kaynak: AA
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Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Yıkım için yapılacak yolun binalarına zarar vereceğinden endişelenen mahalleliden oturma eylemi - Son Dakika

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