Yıkım İhalesine 5 Firmadan Katılım
1 saat önce
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından mahallelerde bulunan metruk yapıların yıkımıyla ilgili olarak düzenlenen ihaleye 5 firma katıldı.
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
tarafından mahallelerde bulunan metruk yapıların yıkımıyla ilgili olarak düzenlenen ihaleye 5 firma katıldı.
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan yıkım ihalesine 5 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 269 bin 117 TL olan ihaleyeen düşük teklif 188 bin 748 lira ile verilirken en yüksek teklif ise 239 bin 548 TL oldu. Komisyon tarafından tekliflerin incelenmesinin ardından ihaleyi kazanan firmanın belli olacağı açıklandı. Kazanan firmanın belirlenmesi sonrasında 120 gün içerisinde ilçe sınırlarında metruk, tehlike oluşturan, imara aykırı yapılar, bina, kaldırım, duvar ve sundurmaların yıkımı gerçekleştirilecek. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:25 Kaynak: İHA
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