Yıkım İttifakına Kesinlikle Geçit Vermememiz Gerekiyor"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Millet İttifakı'na ilişkin, "Bu yıkım ittifakına, bu karanlık anlayışa dur demeye hazır mıyız? Bu anlayış aynı zamanda milletimizin değerleriyle, inancıyla kavgalı anlayış.

Şahin, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, seçime yaklaşık 2 ay kaldığını anımsatarak, gençlik ve kadın kolları ile ana kademe üyelerinin kentin bütün ilçelerinde kapı kapı, cadde cadde ve sokak sokak gezmesini istedi.



İstiklal mücadelesinin sembolü olan Gaziantep'te her zaman büyük destek gördüklerini ifade eden Şahin, AK Parti olarak belediye seçimlerine çok büyük tecrübeleriyle, projeleriyle, hizmetleriyle, bugüne kadar ortaya koydukları eserlerle girdiklerini vurguladı.



Şahin, geride kalan 17 yılda Gaziantep'in çehresini değiştirdiklerine değinerek, AK Parti olarak diğer partiler gibi, kuru vaatlerle, ipe sapa gelmez söylemlerle seçimlere girmediklerini, kampanyalarını, projelerini ve manifestolarını çok güçlü bir şekilde hazırladıklarını kaydetti.



Seçimlerde sandıktan nasıl başarıyla çıktılar ise 31 Mart'taki seçimlerden de çok büyük bir zaferle çıkacaklarına inandığını anlatan Şahin, Gaziantep' in geçmiş seçimlerde olduğu gibi yine "AK dava"nın yanında olacağını bildirdi.



Şahin, AK Parti olarak tek dertlerinin millete hizmet etmek olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:



"AK Parti herhangi bir grubun, zümrenin, bölgenin, ideolojinin partisi değildir. AK Parti 7 bölgesiyle, 81 vilayetiyle, Türk'ün de Kürt'ün de Laz'ın da Çerkez'in de Arap'ın da Alevi'nin de Sünni'nin de partisidir. AK Parti bütün mazlum milletlerin güvenini bağladığı bir partidir. AK Parti bir inançtır, şuurdur, bilinçtir, idealdir, aştır, sevdadır, şanlı bir mazidir. AK Parti binlerce yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden devlet geleneğimizin günümüzdeki adı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet payidar kılmak için gece gündüz çalışmayı kendisine düstur edinmiş bir partidir. AK Parti dünyayı bir güneş gibi aydınlatan milletimizin, gümüzdeki sancaktarlığına, bayraktarlığına talip bir partidir. AK Parti, kurulmasından önceki kayıp onlarca yılı telafi etmek anlayışıyla aziz milletimizin kurduğu, bizlerin sadece tabelasını astığı bir partidir. AK Partili olmak demek bu topraklara sevdalı olmak demektir."



"Milletin değerleriyle kavgalarını sürdürüyorlar"



Şahin, Türkiye'nin onlarca yıldır elde ettiği kazanımlara göz dikenlerin bulunduğuna işaret ederek, bir "yıkım ittifakıyla" karşı karşıya olduklarını kaydetti.



Salondakilere, "Bu yıkım ittifakına, bu karanlık anlayışa dur demeye hazır mıyız." diye soran Şahin, şöyle devam etti:



"Bu anlayış aynı zamanda milletimizin değerleriyle, inancıyla kavgalı anlayış. Bu anlayış aynı zamanda milletimizin değerleriyle, inancıyla kavgalı anlayış. Bu anlayış ülkemizin dört bir yanını kana bulama düsturunu kendine siyaset tarzı olarak benimsemiş bir zihniyetle, anlayışla kol kola girmiş bir anlayıştır. Bu anlayış her fırsatta demokrasiyi askıya almayı kendisine yöntem edinmiş bir anlayıştır. Bu anlayış, parti kapatma davalarına alkış tutmuş bir anlayıştır. Bu anlayış milletin seçilmiş başbakanını, bakanlarını dar ağacına göndermiş bir anlayıştır. İşte bunlar, bu günlerde milletin değerleriyle, inancıyla kavgalarını sürdürüyorlar. Bu karanlık anlayışa, bu yıkım ittifakına kesinlikle geçit vermememiz gerekiyor."

