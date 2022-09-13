YIKIM KAKARI ALINAN BÜFEDE YANGIN - Son Dakika
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YIKIM KAKARI ALINAN BÜFEDE YANGIN

13.09.2022 14:01

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde hakkında yıkım kararı bulunan ve ekiplerin yıkmak için önünde beklediği büfede yangın çıktı.

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde hakkında yıkım kararı bulunan ve ekiplerin yıkmak için önünde beklediği büfede yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası büfe sahibi Ali Akın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda bulunan bir büfede çıktı. Hakkında Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yıkım kararı verilen büfede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile sahil bandına gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle büfe kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili polis soruşturma başlatırken büfe sahibi Ali Akın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yangının büfeyi sökerken çıktığını iddia eden Ali Akın, "Ekipler yıkım için kapıda beklerken aniden yangın cıktı. Neden kaynaklandığını bilmiyoruz" dedi.

Olay yeri inceleme ekipleri de büfede yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme yaptı.

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Konyaaltı Sahili'nde büfede çıkan yangın söndürüldü Konyaaltı Sahili'nde büfede çıkan yangın söndürüldü Konyaaltı Belediyesi'nden Kırsaldaki Çocuklara Kırtasiye Desteği Konyaaltı Belediyesi'nden Kırsaldaki Çocuklara Kırtasiye Desteği
Kaynak: DHA

Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YIKIM KAKARI ALINAN BÜFEDE YANGIN - Son Dakika

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