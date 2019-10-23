Son Dakika Haberleri: Yıkım kararı alınan binada çıkan yangın söndürüldü
Son Dakika Güncel Yıkım kararı alınan binada çıkan yangın söndürüldü

Yıkım kararı alınan binada çıkan yangın söndürüldü

1 saat önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yıkım kararı alınan beş katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yıkım kararı alınan beş katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi'nde Osmanlı Sokak'ta bulunan ve yıkım kararı alınan binada, görevlilerin eşyaları boşalttığı sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Binayı saran alevler, yan tarafta bulunan bir otele de sıçradı. İki odanın zarar gördüğü otelde konaklayanlar ve çalışanlar tahliye edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle binadan çıkarılamayan eşyalardan bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yıkım kararı alınan binada çıkan yangın söndürüldü

Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:06 Kaynak: AA
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