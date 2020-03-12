Yıkım kararı olan evlerini yıktırmamak için evden çıkmadılar - Son Dakika
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Yıkım kararı olan evlerini yıktırmamak için evden çıkmadılar

6 saat önce

Yıkım kararı olan evlerini yıktırmamak için evden çıkmadılar -Anne kızı 2 saat boyunca evden çıkarılamadı Konya'da riskli olduğu için yıkım kararı verilen iki katlı evde yaşayan anne ve kızı evlerini yıktırmamak için kendilerine eve kilitledi.

Yıkım kararı olan evlerini yıktırmamak için evden çıkmadılar, System.String[]

Yıkım kararı olan evlerini yıktırmamak için evden çıkmadılar

- Anne kızı 2 saat boyunca evden çıkarılamadı

KONYA - Konya'da riskli olduğu için yıkım kararı verilen iki katlı evde yaşayan anne ve kızı evlerini yıktırmamak için kendilerine eve kilitledi. Yaklaşık 2 saat boyunca evden çıkmayan ve ikna olmayan anne ve kızı kapı kırılarak evden çıkarıldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Büyük Kumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki Selma B. ve kızı Zeynep B'nin yaşadığı iki katlı evin afet riski olduğu için riskli bina olarak yıkımına karar verildi. Evin boşaltılması için anne ve kızına tebligat yapıldı. Verilen süre içerisinde evi boşaltmayan anne ve kızı sabah saatlerinde yıkama gelen ekiplere yaklaşık 2 saat boyunca direndi ve kapıyı açmadı. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından evin kapısı kırılarak açıldı. İçeriye giren ekipler tarafından evden çıkartılan anne ve kızı bir süre polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Ambulansa binmek istemeyen anne Selma Bedir, daha sonra polis ekipleri tarafından sakinleştirilerek polis aracına alındı. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolleri yapılan anne ve kız daha sonra emniyete götürüldü. Ekiplerin daha sonra çevre güvenliğini alarak yıkımı gerçekleştireceği öğrenildi.

Selma, Polis, Konya, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:27 Kaynak: İHA
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