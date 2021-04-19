Son dakika haber: YIKIM KARARI VERİLEN ASPENDOS ARENA 'TARIM ARAZİSİ'NDEN ÇIKARILDI - Son Dakika

Son dakika haber: YIKIM KARARI VERİLEN ASPENDOS ARENA 'TARIM ARAZİSİ'NDEN ÇIKARILDI

19.04.2021 15:29

Son dakika haberi... ANTALYA'da Anadolu Ateşi'nin gösterilerini yaptığı, Serik ilçesindeki 5 bin kişilik 'Aspendos Arena'nın yıkım kararı ve belediyenin mühür işlemine karşı yapılan itiraz reddedildi.

ANTALYA'da Anadolu Ateşi'nin gösterilerini yaptığı, Serik ilçesindeki 5 bin kişilik 'Aspendos Arena'nın yıkım kararı ve belediyenin mühür işlemine karşı yapılan itiraz reddedildi. Yıkım kararı kesinleşen arenanın bulunduğu 39 bin 958 metrekarelik tarım arazisinin Aspendos Arena Gösteri Merkezi amaçlı tarım dışı kullanım talebi ise Antalya Toprak Koruma Kurulu'nca uygun görüldü. Gösteri merkezinin kaldırılmasını isteyen arazi sahibi, bu kararı yargıya taşıyacağını açıkladı.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, gösterilerini bir dönem Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirdi. 2008'de 2 bin yıllık antik tiyatronun restorasyon işlemleri gündeme geldikten sonra Anadolu Ateşi'nin gösterileri durduruldu. Bunun üzerine o günkü adıyla Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun izniyle Aspendos Antik Tiyatrosu'na yakın bölgede kiralanan alanda 1300 metrekarelik sahnesi ve 5 bin kişilik kapasitesiyle Aspendos Arena kuruldu.

ARAZİ SAHİBİ TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Anadolu Ateşi'nin dans gösterilerinin yapıldığı Serik'e bağlı Belkıs Mahallesi'ndeki 5 bin kişilik Aspendos Arena'nın yıkımı doğrultusunda 23 Ekim 2017 tarihli karar verdi. Kurul kararına istinaden geçici gösteri tesisinin tahliye edilerek tarım alanı haline getirilmesi için mülkiyet sahibi Hüseyin Avni Aykol adına, kiracı şirket Anadolu Gösteri Eğitim Prodüksiyon ve Danışmanlık Hizmetleri Şirketi'ne, 8 Kasım tarihli ihtarname çekildi. İhtarnamede, geçici gösteri merkezinin müze müdürlüğü denetiminde kaldırılmasına karar verildiği ve bu karar uyarınca tesisin kaldırılması istendi.

YIKIM KARARI VE PARA CEZASI

Sonraki süreçte ise şirket, arazi sahibi ve Serik Belediyesi arasında hukuki süreç başladı. En son, 3'üncü Derecede Arkeolojik Sit Alanı içindeki Aspendos Arena Gösteri Merkezi'nde Serik Belediyesi ekipleri 15 Ekim 2019'da denetim yaptı. Denetimde imara aykırı uygulamalar inşa edildiğinin tespiti üzerine, 30 gün içinde ruhsatlı hale getirilmesi, getirilmediği takdirde belediye ekiplerince yıkılarak tahakkuk edecek yıkım bedelinin de ilgili şirketten tahsil edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca İmar Kanunu kapsamında 29 bin 875 TL ve 62 bin 565 TL olmak üzere toplam 92 bin 440 TL idari cezası verildi.

MAHKEMEYE İTİRAZ

Şirket, yıkım kararı ve idari para cezasının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Gösteri Merkezi'nin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 1 Mayıs 2008 tarihli kararıyla verilen izinle yapıldığı, yapının 27 Ağustos 2010 tarihli Kültür Girişim Belgesi bulunduğu gibi gerekçeler sunuldu. 4 bin 500 kişilik açık seyirci tribünü, 1300 metrekare sahne, 40'ar metrekareden dört satış ünitesi, yeme-içme mekanları, VIP salonu, yönetim ofisleri, portatif tuvaletler, prefabrik yönetim ofisleri, 130 araçlık otoparktan oluşan toplam yapılaşma alanı 4 bin 500 metrekare civarı belirlendi. Mahkeme, 23 Eylül 2020 tarihli kararında idari para cezasının 29 bin 875 TL'lik kısmını iptal ederken, yıkım kararı ve 62 bin 565 TL'lik kısmıyla ilgili itirazları ise reddetti.

İSTİNAFA İTİRAZ

Şirket, Konya Bölge İdare Mahkemesi 2'nci İdari Dava Dairesi'ne itirazda bulundu. İtirazda, mahkeme kararının usule ve yasaya açıkça aykırı olduğu belirtilerek, bozulması istendi. Bilirkişi raporunun objektif olmadığı, maddi hatalar, hatalı hukuksal değerlendirmeler ve hükme esas alınabilir nitelikte olmadığı, bilirkişi raporuna karşı sunulan uzman görüşünün mahkemece dikkate alınmadığı belirtildi.

'TÜRKİYE'NİN TANITIM ELÇİSİ'

Bilirkişi raporunda parselin tarım alanı olup olmadığına ilişkin inceleme yapılmadığı da kaydedilen itirazda, geçici yapının kaldırılması konusunda karar alma yetkisinin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda olduğu savunuldu. Hukuka açıkça aykırı olduğu savunulan kararın, telafisi zor ve imkansız zarara yol açacağı belirtilerek, Bu ülke, bölge ekonomisine olduğu gibi kültüre ve sanata, ülke tanıtımına ve hiçbir destek almaksızın kendi çaba ve emekleriyle on yıllarca çalışarak edinilen bütün varlığını Aspendos Arena Gösteri Merkezi'nin kurulmasına vakfeden Türkiye'nin tanıtım elçisi, haklı gururu Anadolu Ateşi'ne yarattığı kamu yararın geri dönülemez biçimde ortadan kaldıracaktır denildi. Konya'daki üst mahkeme, bu itirazı reddetti.

BELEDİYE MÜHÜRLEDİ, MAHKEME ONAYLADI

Ayrıca Serik Belediyesi'nce 15 Eylül 2019'da düzenlenen Yapı Tatil Tutanağı kapsamında, gösteri merkezinin mühürlenmesi de kararlaştırıldı. Bu karara karşı açılan davaya bakan Antalya 5'inci İdare Mahkemesi, 17 Kasım 2020'de işlemin iptalini isteyen şirketin itirazını reddetti.

ÜST MAHKEME DE İTİRAZI REDDETTİ

Şirket bir üst mahkeme olan Konya Bölge İdare Mahkemesi 2'nci İdare Dava Dairesi'ne itirazda bulundu. Üst mahkeme, Antalya 5'nci İdare Mahkemesi'nin kararının yürütmenin durdurulmasını gerektirecek koşulların gerçekleşmediği sonuç ve kanaatine varıldığından yürütmenin durdurulması talebinin reddine ve tebligatın tamamlanmasına kesin olmak üzere 21 Ocak 2021 tarihinde karar verdi.

TARIM ARAZİSİNDEN ÇIKARTILDI

Diğer yandan, Hüseyin Avni Aykol, sahibi olduğu arazinin tarım arazisi kapsamından çıkartıldığı yönündeki duyum üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bilgi talebinde bulundu. Aykol'un talebi üzerine 30 Mart'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden verilen yanıt şöyle

Belkıs Mahallesi 114 ada 8 parseldeki taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Gösteri Merkezi Amaçlı imar planına esas kurum görüşümüz talep edilmiştir. Söz konusu müracaata istinaden müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından taşınmaz üzerinde teknik etüt yapılmış olup, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ve bu kanuna bağlı çıkarılan mevzuat hükümlerine göre müracaat Toprak Koruma Kuruluna alınmış ve taşınmazın Aspendos Arena Gösteri Merkezi amaçlı tarım dışı amaçlı kullanımı uygun görülmüştür. Tarım dışı kullanım talebi nihai karar verilmek üzere bakanlığımıza iletilecektir.

Antalya Toprak Koruma Kurulu kararında ise, 20842 hektar Sulu Mutlak Tarım Arazisi ile 19116 hektar Sulu Dikim Tarım Arazisi olmak üzere söz konusu taşınmazda toplam 39958 hektar (39 bin 958 metrekare) alanın Aspendos Arena Gösteri Merkezi amaçlı tarım dışı kullanım talebi oy çokluğuyla uygun görüldü. Geçici olarak kiraya verdiği arazisinin boşaltılmasını isteyen Aykol ise bu karara karşı hukuki yollara başvuracaklarını belirterek, arazisinin tarım alanı olduğunu, boşaltılması halinde tarımsal faaliyetler yapmak istediğini söyledi.

Son dakika haber: YIKIM KARARI VERİLEN ASPENDOS ARENA 'TARIM ARAZİSİ'NDEN ÇIKARILDI
Son dakika haber: YIKIM KARARI VERİLEN ASPENDOS ARENA 'TARIM ARAZİSİ'NDEN ÇIKARILDI
Son dakika haber: YIKIM KARARI VERİLEN ASPENDOS ARENA 'TARIM ARAZİSİ'NDEN ÇIKARILDI
Son dakika haber: YIKIM KARARI VERİLEN ASPENDOS ARENA 'TARIM ARAZİSİ'NDEN ÇIKARILDI
Son dakika haber: YIKIM KARARI VERİLEN ASPENDOS ARENA 'TARIM ARAZİSİ'NDEN ÇIKARILDI

Aspendos, Mahkeme, Antalya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: YIKIM KARARI VERİLEN ASPENDOS ARENA 'TARIM ARAZİSİ'NDEN ÇIKARILDI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: TOKİ peşin ödeme yapana yüzde 20 indirim uygulayacak Son dakika: TOKİ peşin ödeme yapana yüzde 20 indirim uygulayacak Marmaris'te gelir gider tablosu belediyeye asıldı Marmaris'te gelir gider tablosu belediyeye asıldı Serbest meslek sahibi bir şahıs, evinde başından vurulmuş bir halde bulundu Serbest meslek sahibi bir şahıs, evinde başından vurulmuş bir halde bulundu Avrupa Birliği'nden yeni kurulan Avrupa Süper Ligi'ne uyarı: Yasaları ihlal ediyorsunuz, maçları oynatmayız Avrupa Birliği'nden yeni kurulan Avrupa Süper Ligi'ne uyarı: Yasaları ihlal ediyorsunuz, maçları oynatmayız Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği bahçelere verilen zararı TEİAŞ görevlilerinin yaptığı ortaya çıktı Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği bahçelere verilen zararı TEİAŞ görevlilerinin yaptığı ortaya çıktı İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Avrupa'nın önde gelen futbol federasyonlarının ardından TFF'den de Avrupa Süper Ligi'ne yönelik sert açıklama geldi Avrupa'nın önde gelen futbol federasyonlarının ardından TFF'den de Avrupa Süper Ligi'ne yönelik sert açıklama geldi         
16:06
Belediyeler vasıtasıyla Almanya'ya kaçan şahıs konuştu: İşin merkezi Bingöl, haftada 3-4 otobüs gidiyordu Belediyeler vasıtasıyla Almanya'ya kaçan şahıs konuştu: İşin merkezi Bingöl, haftada 3-4 otobüs gidiyordu         
15:53
Beşiktaş Yöneticisi Cenk Sümer: Avrupa Süper Ligi'nden bize bir davet gelebilir Beşiktaş Yöneticisi Cenk Sümer: Avrupa Süper Ligi'nden bize bir davet gelebilir         
15:31
Tavuk çiftliğine kumar baskını: 28 kişiye binlerce lira ceza kesildi Tavuk çiftliğine kumar baskını: 28 kişiye binlerce lira ceza kesildi         
15:19
"Kimse hayal kurmasın" diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır         
14:42
Mars'ta ilk kez bir helikopter uçuşu gerçekleştirildi! İşte o anlara ilişkin görüntüler Mars'ta ilk kez bir helikopter uçuşu gerçekleştirildi! İşte o anlara ilişkin görüntüler         
14:05
Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı         
12:40
Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu         
12:02
TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor         
11:45
Eve girince dünyası başına yıkılan genç kızların feryatları yürek dağladı: Uyan kardeşim uyan Eve girince dünyası başına yıkılan genç kızların feryatları yürek dağladı: Uyan kardeşim uyan         
11:17
Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü         
11:02
Korkulan oldu! Gelişmeyi Bakan Koca duyurmuştu, Edirne'de hastane kapıları gençlerle doldu Korkulan oldu! Gelişmeyi Bakan Koca duyurmuştu, Edirne'de hastane kapıları gençlerle doldu         
10:28
İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı         
10:20
Uçakta duyduğu Uçakta duyduğu "Allah'ım bu kadar şansız olamam" cümlesi hayatını değiştirdi, tam 92 kilo verdi         
10:05
"Garantili kupon" yalanıyla vatandaşı dolandırıp tavuk çiftliği kurmuşlar: Kekliği yakaladık, parçalıyoruz         
09:53
Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı         
09:23
İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2021 16:24:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: YIKIM KARARI VERİLEN ASPENDOS ARENA 'TARIM ARAZİSİ'NDEN ÇIKARILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei