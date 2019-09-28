Son Dakika Haberleri: Yıkım kararı verilen binada sağlık hizmeti
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Yıkım kararı verilen binada sağlık hizmeti

3 dakika önce

Yıkım kararı verilen binada sağlık hizmetiÇORUM - Çorum'da yıkım kararı verilen binada sağlık hizmeti verilmeye başlandığı ortaya çıktı.

Yıkım kararı verilen binada sağlık hizmeti

ÇORUM - Çorum'da yıkım kararı verilen binada sağlık hizmeti verilmeye başlandığı ortaya çıktı.

Ulukavak Mahallesi'nde bulunan Aile Sağlığı Merkezi ve 2. No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun bulunduğu binada Sağlık Yapıları Değerlendirme Komisyonunca yapılan denetimlerde, ihtiyaca uygun olmadığı belirlenerek yıkımına karar verildi. Yıkım kararı üzerine bina yatırım programına alınarak, proje ihalesi yapılmasına rağmen aile hekimliği ve 112 hizmetleri verilen binanın bugüne kadar yapım ihalesi yapılmadı. İddialara göre herhangi bir tahliye işlemi yapılmadan 2 yıldır sağlık hizmetleri verilmeye devam etti. Binanın pazar içerisinde bulunmasından dolayı ise pazartesi günleri bölgede yaşanan trafikten dolayı ambulanslar giriş ve çıkışlarda zorlanıyor.

Ulukavak Mahalle Muhtarı Hanefi Özdemir, Ulukavak Mahallesi'nde pazartesi pazarı içerisinde olan binanın 3 yıl önce Sağlık Müdürlüğünce depreme dayanıklı olup olmadığına dair analizler yapıldığını söyledi. Yapılan testlerin ardından binaya çürük raporu verilerek yıkım kararı alındığını açıklayan Özdemir, "Sağlık Müdürlüğümüze konuyu ilettik. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri binanın tahliye işlemleri yapıldıktan sonra yıkılacağını belirtti. Ulukavak Mahallesi'ne yeni bir sağlık ocağı yapılacağını taahhüt ettiler. Sağlık Müdürlüğü yetkililerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim. Aile Sağlık Merkezimiz bölgede Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait bir binamız var. Oraya taşınabilir. Yeni binamız yapıldıktan sonra tekrar eski yerlerine dönebilirler" dedi.

Yıkım kararı verilen binada sağlık hizmeti

Çorum, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:34 Kaynak: İHA
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