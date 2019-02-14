Yıkım Riski Olan Binada Oturmaya Devam Ediyorlar

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yıkım riski bulunan 32 dairelik binada, 11 kat maliki yaşamaya devam ediyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yıkım riski bulunan 32 dairelik binada, 11 kat maliki yaşamaya devam ediyor.



6 Şubat'ta İstanbul Kartal'da Cevizli Mahallesi Sema Sokak'ta, altında bir tekstil atölyesinin bulunduğu, toplam 14 daireli 7 katlı bir bina çökmüş, çok sayıda ölü ve yaralı olmuştu. Çöken binanın ardından gözler diğer risk altındaki binalara çevrildi. Samsun'da da risk altında olan binalarda vatandaşlar yaşamlarını sürdürüyor.



Samsun'un İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 6 kat ve 32 daireli Doğuş Apartmanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu kapsamında riskli bina kapsamına alındı. Alınan kararın ardından binanın boşaltılması istendi. Kararın üzerinden binada bulunan 32 kat malikinden 21'i binayı boşalttı. 11 kat maliki ise binayı boşaltmayarak yaşamaya devam etti. Binadan ayrılan maliklerden bazılar ellerinde mahkeme ve bilirkişi raporları olduğunu ifade ederek, binada oturanların çıkartılmasını ve binanın yıkılmasını istedi.



"Bütün binanın boşaltılmasını istiyoruz"



Risk kararının ardından binayı terk ettiklerini ama bazılarının binayı terk etmediğini ifade eden bina sakini Mustafa Ekşi, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a istinaden binanın riskli yapı olduğu doğrultusunda müracaatta bulunduk. Bakanlık tarafından gönderilen bilirkişi heyeti tarafından binanın ağır hasarlı ve riski olduğu tespit edildi. Bununla beraber bize gönderilen tebligatta, '30 gün içerisinde dairelerin boşaltılması' söylendi. Bu karara sonrası binada 32 daire olmasına rağmen, 11 kat maliki dairesini boşaltmadı. 21 kat maliki dairesini boşalttı. Boşaltmayanlar, binanın riskli yapı olmadığını belirterek itirazda bulundular. Konu mahkemeye taşındı. Mahkeme, binaya bilirkişi atadı. Bilirkişi raporu sonucunda 52 adet kolonun güçlendirilmesi dahi yapılsa binanın riskinin ortadan kalkmayacağını ifade etti. Binada kalanların da itirazını reddetti" dedi.



"Kartal'daki facia gibi bir facianın yaşanmasını istemiyoruz"



Kartal'da yaşanan facianın benzerinin yaşanamaması için binanın yıkılması gerektiğini vurgulayan Ekşi, şunları söyledi:



"Biz yaklaşık 15 önce risk nedeniyle dairemizi boşalttık. Dışarıda kalıyor ve kira ödüyoruz. Devletin koyduğu bu yasaların herkes tarafından uyulmasını istiyoruz. Binanın elektrik ve suyunun kesilmesini istiyoruz. Bunlar yapılmadığı için 15 aydır mağdur oluyoruz. Çevreye bir risk taşıtmamak istiyoruz. Binada çatlaklar mevcut. Allah göstermesin buradan geçen birine ya da binadakilere bir şey olsa durum çok feci olur. İstanbul-Kartal'daki facia gibi bir facianın yaşanmasını istemiyoruz. Bir an önce kanunların uygulanmasını istiyoruz. Binayı boşaltmak istemeyenler, 'karda kışta nereye çıkalım' diyorlar. 'Binaya bir şey olsa, birçok kişi hayatını kaybetse daha mı iyi olacak?' diyoruz bizde."



Çevre sakinleri de binanın riski varsa yıkılması gerektiğini söyledi. - SAMSUN

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