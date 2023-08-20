Yıkım sırasında ağır hasarlı bina çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı - Son Dakika

Yıkım sırasında ağır hasarlı bina çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı

Son Güncelleme: 20.08.2023 12:09

Gaziantep'te 4 katlı ağır hasarlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. İş makinesi operatörü enkaz altında kalırken, ekipler kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'te, ağır hasarlı binaların yıkım çalışması sürerken feci bir olay yaşandı. Ağır hasarlı 4 katlı bina kontrollü yıkım sırasında çökerken, ekipler enkaz altında kalan kepçe operatörü için çalışma başlattı.

Gaziantep'te ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü! Kepçe operatörü enkaz altında

BİNA ANİDEN ÇÖKTÜ

Gaziantep'te, Üniversite Bulvarı'ndaki 4 katlı ağır hasarlı bina için yıkım kararı verildi. Kararın ardından çalışmalara başlayan ekipler, kontrollü yıkım başlattı. Yıkım sırasında bina, bir anda çöktü.

Gaziantep'te ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü! Kepçe operatörü enkaz altında

EKİPLER OPERATÖR İÇİN SEFERBER OLDU

Olay sırasında iş makinası operatörü enkaz altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilirken, operatörü kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıkım sırasında ağır hasarlı bina çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıkım sırasında ağır hasarlı bina çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı - Son Dakika
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