Son Dakika Haberleri: Yıkım Sırasında Bina Çöktü

Yıkım Sırasında Bina Çöktü

3 saat önce

Niğde'de defterdarlığa ait lojmanın balkonları, yanındaki binanın yıkımı sırasında hasar gördü.

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Niğde'de defterdarlığa ait lojmanın balkonları, yanındaki binanın yıkımı sırasında hasar gördü.

Kent merkezi Derbent Kavşağı'ndaki bir apartman, yıkım sırasında göçtü.

Çökme sırasında yanda bulunan defterdarlığa ait lojmanın balkonları zarar gördü.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:16 Kaynak: AA

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