Yıkım sırasında bitişikteki evin duvarı delindi, yatak odası molozla doldu - Son Dakika

RİZE'de devam eden kentsel dönüşüm çalışması sırasında yıkımı yapılan binadan kopan beton parçaları, bitişikteki apartmanın duvarlarının delinmesine neden oldu. Yatak odasının içi molozla dolarken, yıkım sırasındaki sarsıntılar bina sakinlerini korkuttu. Evlerine giremeyenler, günü sokakta geçirmeye başladı.

Yeniköy Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm çalışması sırasında yıkımı yapılan binalarda süren çalışmalar, bitişik binada yaşayanlara korku dolu anlar yaşatıyor. 10 katlı 35 daireli Yenibirlik Apartmanı sakinleri, 4 gündür devam eden yıkım çalışması sırasında her kepçe darbesini evlerinde hissediyor. Yıkım sırasında kopan beton parçaları apartmanda 2 ayrı daireye zarar verdi. Yıkımda kopan bir beton kütlesi birinci katta oturan Demircan ailesinin yatak odasının duvarını delerek odaya girdi. Gürültünün ardından odaya giren aile karşılaştıkları manzara karşısında şaşırdı. Apartman sakinlerinin çoğu ise günü dışarıda geçirmeyi tercih ediyor.