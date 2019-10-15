Son Dakika Haberleri: Yıkım sırasında, yan binadaki dairenin mutfak duvarı yıkıldı
Son Dakika Güncel Yıkım sırasında, yan binadaki dairenin mutfak duvarı yıkıldı

Yıkım sırasında, yan binadaki dairenin mutfak duvarı yıkıldı

1 saat önce

KONYA'da 4 katlı binanın yıkımı sırasında, bitişik halde bulunan bina zarar gördü.

Yıkım sırasında, yan binadaki dairenin mutfak duvarı yıkıldı, System.String[]

KONYA'da 4 katlı binanın yıkımı sırasında, bitişik halde bulunan bina zarar gördü. Zarar gören binadaki dairelerden birinin mutfak duvarı neredeyse tamamen yıkılırken, diğer dairelerin duvarlarında da yıkıntılar oluştu. Apartman sakinleri evlerine girmekten korktuklarını söyledi.

Olay, bugün merkezde bulunan Selçuklu ilçesi'ne bağlı Işıklar Mahallesi Yeğenoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Bir inşaat firması yeniden yapmak amacıyla yıkım gerçekleştirirken bitişik halde bulunan 4 katlı bina zarar gördü. 2'nci katta bulunan ve Şaban İçöz isimli vatandaşa ait dairenin mutfak duvarı yıkılırken evde olmayan İçöz ve aile bireyleri komşuların haber vermesi üzerine evlerine geldi. Olayı anlatan Yıldız İçöz, "Biz dışarıdaydık. Komşular aradı. Eve geldiğimde mutfak duvarı yıkıktı. Mutfak kullanılamaz halde" dedi.

Binanın birçok noktasında da yıkıntılar oluştuğu görülürken, bina sakinleri evlerine girmekten korktuklarını söyledi. Bu sırada yıkım işlemlerinin de sürmesi dikkat çekti.


Selçuklu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İTÜ'lü profesör duyurdu: Depremi Adalar'ın güneyi ve Kumburgaz fay kolunda bekliyoruz
Türkiye'ye silah satışını askıya alan ülkelere İspanya da katıldı YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti, 15 yaralı var Rusya'dan Münbiç açıklaması: Esad güçleri bin kilometre karede kontrolü sağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 19:56:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıkım sırasında, yan binadaki dairenin mutfak duvarı yıkıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]