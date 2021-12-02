Yıkım tehlikesi bulunan bina tahliye edildi - Son Dakika

Yıkım tehlikesi bulunan bina tahliye edildi

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde yıkılma tehlikesi bulunan bir bina, tedbir amacıyla boşaltıldı. Olay yerinde AFAD ekipleri çalışma yürüttü.

Konak ilçesine bağlı İsmet Kaptan Mahallesi 1369 Sokak üzerinde bulunan ve depremde aldığı hasar nedeniyle yıkım çalışmaları süren Konak Belediyesi eski hizmet binasının bitişiğindeki 3 katlı binada da yıkım tehlikesi olduğu belirlendi. Belediye binasının bitişiğinde bulunan ve otel olarak kullanılan eski binanın, kolonlarının olmadığı ve malzemelerinin dayanıksız olduğu öne sürüldü.

20 kişi tahliye edildi

Gelen ihbarı değerlendiren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri bölgede çalışma yürütürken, polis ekipleri de sokağın giriş ve çıkışına güvenlik şeridi çekti. Otelde ve alt katında bulunan 16'sı müşteri toplam 20 kişi, ekipler tarafından binadan tahliye edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin binada inceleme yapacağı öğrenildi.