Son Dakika Haberleri: Yıkım Yapılan Hastane Binası Çöktü

Yıkım Yapılan Hastane Binası Çöktü

20 dakika önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yıkım çalışması devam eden eski hastane binasının çökmesi sonucu inşaat atıkları etrafa dağıldı, bazı iş yerlerinde zarar oluştu.

Yıkım Yapılan Hastane Binası Çöktü, System.String[]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yıkım çalışması devam eden eski hastane binasının çökmesi sonucu inşaat atıkları etrafa dağıldı, bazı iş yerlerinde zarar oluştu.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinin daha önce hizmet verdiği Saraylar Mahallesi Doktorlar Caddesi'nde bulunan 7 katlı binada yıkım çalışması devam ederken farklı bir bölümde çökme meydana geldi.

Yıkım işlemini yürüten firma tarafından iş makineleriyle daha önce üst katların yıkımının tamamladığı binada, 3 ve 4'üncü katlar çöktü. Çökme sırasında inşaat atıkları çevreye yayıldı, caddeyi toz bulutu kapladı.

Katların çökmesi sırasında bina ve çevresinde kimse bulunmadığı, can kaybı olmadığı bildirildi.

Çökme nedeniyle binanın yakınındaki iki apartmanın girişi molozlar nedeniyle kapanırken, bazı iş yerlerinde de zarar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede çalışma yaptı. Çalışma sırasında polis caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:00 Kaynak: AA

Denizli, Güncel
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