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Yıkımı protesto için yayla evini ateşe verdiler

6 saat önce

Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'nda kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında yıkımına karar verilen 13 kaçak binanın yıkımı sürüyor.

Yıkımı protesto için yayla evini ateşe verdiler, System.String[]

Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'nda kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında yıkımına karar verilen 13 kaçak binanın yıkımı sürüyor. Yıkımlar sırasında yana yana bulunan iki ev kapı ve pencerelerinin sökümünün ardından sahipleri tarafından ateşe verildi.

Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'na dün geceden bu yana süren yıkım gerginliği devam ediyor. Haçka Yaylası'nda yıkımı kararlaştırılan 13 kaçak binadan 10'u yıkılırken, yıkımlar sırasında yana yana bulunan iki ev kapı ve pencerelerinin sökümünün ardından sahipleri tarafından ateşe verildi. Yıkım ekiplerinin çalışmasının hemen ardından evlerden duman çıkmaya başlarken, yıkımı protesto için evlerin ateşe verildiği öğrenildi.

(İHA)

Trabzon, Düzköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:00 Kaynak: İHA
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