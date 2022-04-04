Yıkımı yapılan betonarme binanın iskelesi çöktü: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yıkımı yapılan betonarme binanın iskelesi çöktü: 2 kişi yaralandı

04.04.2022 15:11

Yıkımı yapılan betonarme binanın iskelesi çöktü: 2 kişi yaralandıMARDİN Mardin'de tarihi silüeti bozan betonarme binanın yıkımı devam ederken iskelenin çökmesi ile birlikte 2 işçi yaralandı.

Yıkımı yapılan betonarme binanın iskelesi çöktü: 2 kişi yaralandı

MARDİN Mardin'de tarihi silüeti bozan betonarme binanın yıkımı devam ederken iskelenin çökmesi ile birlikte 2 işçi yaralandı.

Olay Mardin'in Artuklu ilçesi Şar Mahallesi'nde meydana geldi. Mardin'in tarihi silüetini bozan betonarme binanın yıkımı gerçekleştirildiği esnada iskelenin çökmesi ile birlikte 2 işçi yaralandı. Esnafın haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralı işçilere yapılan ilk müdahalenin ardından 112 acil servis ekipleri tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yıkımı yapılan betonarme binanın iskelesi çöktü: 2 kişi yaralandı
Yıkımı yapılan betonarme binanın iskelesi çöktü: 2 kişi yaralandı
Yıkımı yapılan betonarme binanın iskelesi çöktü: 2 kişi yaralandı
Yıkımı yapılan betonarme binanın iskelesi çöktü: 2 kişi yaralandı
Yıkımı yapılan betonarme binanın iskelesi çöktü: 2 kişi yaralandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yıkımı yapılan betonarme binanın iskelesi çöktü: 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıkımı yapılan betonarme binanın iskelesi çöktü: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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