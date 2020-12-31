Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine doğru böyle çöktü - Son Dakika

Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine doğru böyle çöktü

31.12.2020 11:59

Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine doğru böyle çöktü Yıkım anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı Antalya'da yıkımı yapılan 6 katlı bir binanın iş makinesinin üzerine doğru yıkıldığı anlar korkuya neden oldu.

Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine doğru böyle çöktü

Yıkım anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da yıkımı yapılan 6 katlı bir binanın iş makinesinin üzerine doğru yıkıldığı anlar korkuya neden oldu. O anlar vatandaşların cep telefonuyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde kullanılmayan 6 katlı bir apartmanın yıkımı için çalışmalar başlatıldı. Caddeye yakın kısımda gerçekleşen yıkım çalışması öncesinde önlem için trafik tek şeride düşürüldü. Ardından başlayan yıkım çalışmalarında ise bina bir anda yaklaşık 15 metre yakında bulunan iş makinesine doğru yıkıldı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, yıkımdan dolayı ortalık toz dumana karıştı.

O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine doğru böyle çöktü
Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine doğru böyle çöktü
Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine doğru böyle çöktü
Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine doğru böyle çöktü

Antalya, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine doğru böyle çöktü - Son Dakika


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