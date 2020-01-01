Yıkımı yapılan bina yan binanın üzerine devrildi (1)- SİİRT - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yıkımı yapılan bina yan binanın üzerine devrildi (1)- SİİRT - Son Dakika

Yıkımı yapılan bina yan binanın üzerine devrildi (1)- SİİRT

6 saat önce

Binanın yıkılma anı Ambulanstan görüntü Binadan vatandaşların çıkması Siirt'te bir bina yanındaki binanın üzerine devrildi SİİRT - Siirt'te yıkılma kararı alınan eski bir bina, yanındaki binanın üzerine devrildi.

Binanın yıkılma anı

Ambulanstan görüntü

Binadan vatandaşların çıkması Siirt'te bir bina yanındaki binanın üzerine devrildi

SİİRT - Siirt'te yıkılma kararı alınan eski bir bina, yanındaki binanın üzerine devrildi.

Yıkımı yapılan bina yan binanın üzerine devrildi (1)- SİİRT

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:50 Kaynak: AA
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