Yıkımı yapılan bina yan binanın üzerine devrildi (1)- SİİRT - Son Dakika

SİİRT - Siirt'te yıkılma kararı alınan eski bir bina, yanındaki binanın üzerine devrildi.

Binadan vatandaşların çıkması Siirt 'te bir bina yanındaki binanın üzerine devrildi

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