Yıkımı yapılan bina yan binanın üzerine devrildi (2) - Son Dakika

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Yıkımı yapılan bina yan binanın üzerine devrildi (2)
6 saat önce
Siirt'te yıkımı yapılan bina yan binanın üzerine devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:13 Kaynak: AA
Siirt'te yıkımı yapılan bina yan binanın üzerine devrildi.
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