Yıkımına başlanan 7 katlı binadaki evine 2 hafta önce taşınmış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yıkımına başlanan 7 katlı binadaki evine 2 hafta önce taşınmış - Son Dakika

Yıkımına başlanan 7 katlı binadaki evine 2 hafta önce taşınmış

7 saat önce

ELAZIĞ merkeze bağlı İcadiye Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın, 6.8'lik depremde hasar gördüğü gerekçesiyle yıkımına başlandı.

Yıkımına başlanan 7 katlı binadaki evine 2 hafta önce taşınmış, System.String[]

ELAZIĞ merkeze bağlı İcadiye Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın, 6.8'lik depremde hasar gördüğü gerekçesiyle yıkımına başlandı. Apartmandaki daireye 2 önce taşındığını anlatan Makbule Baran (40), "Evi 3 ay önce aldım, içine 40 bin TL para harcadım. 2 hafta önce de taşınmıştım, şimdi yıkıldı" dedi.

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören, İcadiye Mahallesi Necdet Doğan Caddesi'nde bulunan, 7 katlı Altunbaş Apartmanı, ekiplerce riskli olarak tespit edilince yıkımına karar verildi. Caddenin iki tarafı da güvenlik önlemleri alınıp, bariyerlerle kapatıldı. Altunbaş Apartmanı'nın, dün akşam yıkımına başlandı. Binadan 3 ay önce satın aldığı daireye 2 önce hafta yerleşen Makbule Baran, yıkımına üzüldüğünü söyledi. Binanın depremde hasar gördüğünü anlatan Baran, "Evin içi kötüydü. Ben de 40 bin TL masraf ettim. Her şeyi hazırladım, eve yerleştim. 2 hafta oturdum ama yıkım kararı alındı. Mağdur oldum. Çok üzüldüm. Depremde hasar gördü binamız. Kolonları çatlamış. Evi aldığım kişi çok sağlam demişti. Ama ne yazık ki öyle çıkmadı. Yetkililer geldi, inceleme yaptı. Yıkım kararı aldılar. Tabi ki cana geleceğine mala gelsin. Canımıza bir şey olmadan önlem alındı. Fakat maddi olarak mağduriyet yaşamış olduk. Yine de çok şükür" diye konuştu.


Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:37 Kaynak: DHA
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