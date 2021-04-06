Yıkımına başlanan Divan Talya Otel yerine, 3 yılda yenisi yapılacak - Son Dakika

ANTALYA'nın ilk şehir içi otellerinden Divan Talya Otel'in yıkımına başlandı. Koç Holding'in yeniden yapımı için 50 milyon dolar tutarında bütçe ayırdığı Divan Talya Otel, 3 yılda tamamlanacak.

Antalya'da 1975 yılında açılan, 38 yıllık faaliyetin ardından 2013 yılında yenilenmek amacıyla kapatılan 204 odalı Divan Talya Otel'in yıkımına başlandı. 8 yıl süren yargı sürecinin ardından Koç Holding Yönetim Kurulu, alınan kararları borsaya bildirerek otelin yıkımını başlattı.

Koç Holdinig'in sahibi olduğu Divan Talya Otel'in yıkılarak yeniden yapımına ilişkin yargı sürecinin tamamlanması nedeniyle 50 milyon dolarlık yatırımla inşaatın yeniden başlayacağı ve 3 yıl sonra da Talya'nın turizme yeniden açılacağı bildirildi.Koç Holding Yönetim Kurulu'nca alınan ve Borsa'ya bildirilen karar metninde şu ifadeler yer aldı: "Yönetim kurulumuzun 2 Nisan 2013 tarihli kararı doğrultusunda 13 Mayıs 2013 tarihi itibari ile faaliyetlerine ara verilen Divan Talya Otelimizin yeniden yapımı ile ilgili olarak 14 Ocak 2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen yargı ve imar izin süreçlerindeki gelişmeler ve yatırım ile ilgili fizibilite çalışmaları dikkate alınarak, Divan Talya Otelimizin yeniden yapımı için resmi makamlardan alınması gerekli yıkım ve inşaat izinleri ile birlikte diğer tüm idari ve tüzel kişiler ile ilgili süreçlerin tamamlanmasına yönelik çalışmaların başlatılmasına, bu çalışmalar doğrultusunda kamu kurum kuruluşları ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına, Divan Talya Otelimizin ve Konferans Merkezi'nin bulunduğu Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 28435 ada 1 ve 2 parsellerdeki parselasyon neticesinde T.C Maliye Hazinesi adına tescil edilen toplam yaklaşık 600 metrekarelik alanların satın alınmasına ve 28435 ada 1 ve 2 parseller ile 68 ada 58-60-61-62-65 parsellerdeki inşaata ilişkin tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine, Divan Talya Otelimizin yeniden yapımı için 50 milyon ABD Doları tutara kadar yatırım yapılmasına, karar verilmiştir."Yatırımın yaklaşık 3 yıl içerisinde tamamlanması, toplam yatırımların yaklaşık yüzde 40'ının sermaye artırımı, bakiyenin ise mevcut kaynaklar ve kredi ile finanse edilmesinin planlandığı kaydedilen metinde, "İlk etapta şirketin mevcut nakit ve nakit benzeri varlıklarının kullanılması öngörülmekte olup, diğer finansman kaynaklarının kullanım şekli, zamanlaması ve tutarları hakkında bu aşamada alınmış bir karar bulunmamaktadır. Öngörülen finansman yapısı piyasa koşullarına ve yatırım sürecine bağlı olarak değişebilecektir" denildi.VEHBİ KOÇ'UN ÖLDÜĞÜ OTELDivan Talya Otel, iş insanı Vehbi Koç'un 94 yaşında hayata gözlerini yumduğu otel olarak da biliniyor. Koç, 25 Şubat 1996'da otelin 609 nolu odasında yaşama gözlerini yummuştu. Otelin yıkımına da 609 nolu odanın bulunduğu cepheden başlandı. İş makineleri ilk olarak bu taraftaki bloğu yıkarak, yıkım çalışmalarını başladı.'ANTALYA'NIN 1 NUMARASIYDI'Otelle aynı adı taşıyan taksi durağı çalışanları ise yıkımla birlikte hatıralarının da geride kaldığını söyledi. Taksi şoförü Tahsin Birsen, "Şu anda mahallemiz terk edilmiş gibi. Eskiden daha güzeldi. Sokaktan geçen yok. Otelin renkli olduğu günleri çok iyi hatırlıyorum. 12 ay hizmet verirdi bu otel. Vehbi Koç da burada öldü. Otel yeniden açılırsa işlerimiz daha iyi olur. Üzülüyoruz bu duruma" diye konuştu. Talya Otel için, "Antalya'nın 1 numarasıydı" yorumunu yapan Orhan Boran da, "İnşallah yeniden açılacak ve güzel işler yapacağız. Vehbi Koç, hafta sonları hep buraya gelirdi. Sevdiği oteldi ve burada öldü" dedi. Taksi durağı başkanı Savaş İpek ise "Çok güzel, hareketli canlı günler geçirdik. Otel yeniden inşa edilince işlerimiz hareketlenecek" dedi.