Yıkımların devam ettiği Cedit'te uzlaşma oranı yüzde 95 - Son Dakika

Kocaeli tarihinin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile hak sahipleri arasındaki anlaşma oranı %95'e ulaştı. Projede toplam anlaşılan arsa payı 81 bin 813 metrekareye ulaştı. Kentsel dönüşümde uzlaşma oranında Türkiye rekorunun yaşandığı Cedit'te yıkım ihalesini alan firma kısa süre önce yıkımlara başladı. Cedit'te tahliyeler ve hak sahiplerine kira ödemeleri de devam ediyor. Uzlaşmada son tarih ise 01 Ocak 2022 olarak belirlendi.

CEDİT'TE İŞLER SORUNSUZ İLERLİYOR

İhalesi 14 Eylül'de yapılan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yeni konutların bir an önce yapılması için en kısa sürede TOKİ'ye yer teslimi yapılması planlanıyor. Bu amaçla Büyükşehir tarafından Cedit Projesi için görevlendirilen personel, projenin bir an önce başlaması için yoğun mesai harcıyor. Hak sahipleriyle yapılan görüşmelerin yanı sıra tahliye tebligatları da ulaştırılıyor.

BİR TÜRKİYE REKORU: %95 UZLAŞMA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde taraflar arasında uzlaşma oranında bir Türkiye rekoru elde edilmiş durumda. Vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulduğu uzlaşmalarda sona yaklaşılırken, kısa süre önce başlayan yıkım işlemlerinin de sorunsuz şekilde tamamlanması öngörülüyor. Şu an itibariyle %95 oranındaki anlaşma oranı Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projelerinde ulaşılan en büyük oran olarak gösteriliyor.

EKİM VE KASIM KİRALARI ÖDENDİ

İtfaiye ya da ambulansın dahi giremediği çarpık kentleşmenin üst seviyede olduğu Cedit'te yapılacak olan 1105 konut için yüz yüze görüşme yapılan hak sahibi sayısı 1.688 kişiye ulaştı. Bunlardan 1628 hak sahibiyle uzlaşmaya varıldı. Kira yardımı başvurusu kabul edilen 935 hak sahibine kira yardımları yapılmaya başlandı. Bu kişilerin ekim ve kasım ayı kiraları ödendi.

FİRMA YIKIMLARA BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi, hak sahipleri ile sözleme imzalamaya da devam ediyor.. Ödenecek toplam bedel ise 31,5 milyon TL oldu. Toplam bağımsız birim sayısının 1209 olduğu Cedit'te 494 adet bina bulunuyor. Bunlardan 69 adet binanın yıkım işlemi Büyükşehir tarafından tamamlanmış, 261 bina ise yıkıma hazır hale getirilmişti. Yıkım ihalesini alan firma 3 Aralık tarihinden itibaren yıkımlara başladı. Cedit Mahallesindeki eski yerleşim yerlerinin tamamının 03 Ocak 2022 tarihine kadar tahliye edilmesi planlanıyor.

BEDELİ KARŞILIĞI ANLAŞILAN KİŞİ SAYISI 442

Cedit Mahallesi'nde uzun yıllardır yaşayan konut ve hak sahiplerinin yanı sıra sadece arsa payı bulunan şahıslar da yer alıyor. Arsa payı bulunan şahıslarla bedeli karşılığında anlaşıldığı için TOKİ'nin yapacağı projeden daire alma hakları bulunmuyor. Aynı şekilde projeden daire almak yerine bedel karşılığında uzlaşma isteyen hak sahipleri de yer alıyor. Bu nedenle 1688 hak sahibinin göründüğü Cedit Mahallesi'nde yapılacak yeni ve modern konutlarda sadece 1105 adet konut yer alıyor. Bu güne kadar bedeli karşılığında anlaşılan hak sahibi sayısının ise 442 olduğu ifade ediliyor.

1105 DAİRE YAPILACAK

Proje kapsamında 1105 daire ve ticari alan yapılacak. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek. Konutlar arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde inşa edilecek. Dönüşüm kapsamında hazırlanan proje maketi de görücüye çıkmıştı. Projenin maketi Kadıköy Mahallesi'ndeki Katlı Otopark'ta yer alan Büyükşehir Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Ofisi'nde sergileniyor.