Yıkıntıların arasında hayata tutunan Ukraynalılar - Son Dakika
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Yıkıntıların arasında hayata tutunan Ukraynalılar

03.05.2022 10:55

Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken savaşın en çok etkilediği Mariupol'den çıkamayan siviller, yaşam mücadelesi veriyor.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken savaşın en çok etkilediği Mariupol'den çıkamayan siviller, yaşam mücadelesi veriyor. Binlerce Mariupol sakinin hayatını kaybettiği iddiası şehirdeki yoğun çatışmalar yüzünden henüz ispatlanamasa da Mariupol'de şiddetin binalar ve araçlarda ortaya çıkardığı hasar, yaşam umutlarının yeşermesine engel oluyor. Zaman zaman tahliyelerle gündeme gelen Mariupol'den her şeye rağmen çıkmayan bazı kent sakinleri, hayatlarını devam ettirmek için türlü zorluklara katlanıyor. Şehrin her tarafında çatışma izleri ve bombaların neden olduğu dev çukurlar göze çarpıyor.

Yıkıntıların arasında hayata tutunan Ukraynalılar
Yıkıntıların arasında hayata tutunan Ukraynalılar
Yıkıntıların arasında hayata tutunan Ukraynalılar
Yıkıntıların arasında hayata tutunan Ukraynalılar

YORUMLAR
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Mariupol, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yıkıntıların arasında hayata tutunan Ukraynalılar - Son Dakika
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