Yıkmak istediği duvarın altında kalan işçi yaralandı - Son Dakika

Yıkmak istediği duvarın altında kalan işçi yaralandı
29.04.2021 22:39
Yıkmak istediği duvarın altında kalan işçi yaralandı Isparta'da bir cami avlusunda yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalan işçi yaralandı.
Yıkmak istediği duvarın altında kalan işçi yaralandı
ISPARTA - Isparta'da bir cami avlusunda yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalan işçi yaralandı. Duvarın altından itfaiye yardımıyla çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı.
Olay Sermet Mahallesi'ndeki Kıncı Camii avlusunda meydana geldi. Avludaki şadırvanda tadilat yapan Mehmet Andını, yıkmaya çalıştığı duvarın yıkılmasıyla altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yıkılan duvarın demirlerini kesip, betonları kaldırarak Andını'yı sıkıştığı yerden çıkardı. Mehmet Andını, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
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