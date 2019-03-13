Son Dakika Haberleri: Yıkmaya Gittikleri Duvarın Altında Kaldılar

Yıkmaya Gittikleri Duvarın Altında Kaldılar

1 saat önce

İTFAİYEDEN alınan bilgiye göre bir kişi de ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Yıkmaya Gittikleri Duvarın Altında Kaldılar, System.String[]
İTFAİYEDEN alınan bilgiye göre bir kişi de ağır yaralı olarak kurtarıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı. Önceki gece yarısı bilinmeyen bir nedenle kullanılmayan fabrikanın duvarının yıkıldığı ölen işçilerin de duvarı yıkmak için görevlendirilen şirket çalışanları olduğu belirtildi. Duvarın yıkılma nedeni araştırılırken, olay yeri güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Olay sırasında orada bulunan diğer çalışanlara ise psikolojik destek verildiği belirtildi. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran yetkililer, ilk bulgulara göre kusur bulunmadığı, yaşanan trajik bir kaza olduğu açıklamasını yaptı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:55 

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