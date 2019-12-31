Yıl başında en çok cep telefonu hediye edildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yıl başında en çok cep telefonu hediye edildi - Son Dakika Ekonomi

Yıl başında en çok cep telefonu hediye edildi

7 saat önce

GittiGidiyor'u ziyaret eden kullanıcılar yıl başında sevdiklerine en çok cep telefonu hediye etti.

Yıl başında en çok cep telefonu hediye edildi, System.String[]

GittiGidiyor'u ziyaret eden kullanıcılar yıl başında sevdiklerine en çok cep telefonu hediye etti.

GittiGidiyor, yaptığı yazılı açıklama ile yıl başı satış verilerini açıkladı. Buna göre, tüketiciler bu yıl sevdiklerini en çok teknoloji ve evcil hayvan ürünleriyle mutlu etti.

Dekoratif ışık, kitap, cep telefonu, cep telefonu kılıfı, televizyon, kedi/ köpek maması, oyuncaklar ve aksesuarlar bu yılın trend yılbaşı hediyeleri arasındaki yerini alırken, kullanıcılar yıl başında sevdiklerine hediye olarak en çok cep telefonunu tercih etti.

GittiGidiyor'da 20-26 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre en çok satılan ürünler arasında ayrıca bebek bezi, cep telefonu kılıfı, kedi ve köpek maması ile kedi kumu da yerini aldı. Süsleme malzemeleri ve LED ışıklandırmalar da aynı dönemde en çok satılan ürünlerden oldu.


Z Kuşağı Kılıf, Y Kuşağı cep telefonu hediye etti

Satış verileri her yaş grubunun yıl başı hediyesi için farklı tercihler yaptığını da ortaya çıkardı.

Buna göre 18-25 yaş grubundaki tüketiciler en çok cep telefonu kılıfı alırken, 31-45 yaş grubundaki tüketiciler cep telefonu, 46-50 ve 50+ yaş grubundaki tüketiciler kedi maması satın aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, "Teknoloji ürünleri her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok tercih edilenler arasında bulunuyor. Özellikle cep telefonunda son dönemde yeni gelen modeller talebi artırırken yükselen fiyatlar karşısında kullanıcılara sunduğumuz avantajlı kampanyalar alım kararına yansıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Evcil hayvan sahiplerinin yıl başında dostlarını mutlu etmeyi unutmadığını belirten Fedar, kedi maması, köpek maması, kedi kumu ve ödül mamalarının yıl başı öncesi en çok satılan ürünler arasında yerini aldığını bildirdi.

Fedar, "Tüm yıl boyunca evcil hayvan kategorisi satış hacmi olarak en yüksek kategorilerden biri olma özelliği taşıyor. Satın alma kararında, güvenilir ürünlerin en hızlı şekilde tedarik edilmesi evcil hayvan sahipleri için en önemli etkenler arasında bulunuyor. Ayrıca son yıllarda tüketicilerin kendi evcil hayvanları dışında arkadaşlarının evcil hayvanlarına da hediye aldığını ve barınaklara bağış yapmanın da giderek yaygınlaştığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüketiciler hediye seçiminde hem ihtiyacı hem bütçeyi gözetiyor

Açıklamada yıl başı hediye alışverişine ilişkin GittiGidiyor kullanıcılarıyla gerçekleştirilen anket sonuçları da yer aldı.

Sonuçlara göre, "Yılbaşında size hediye alınmasını bekler misiniz?" sorusuna yüzde 58 ile "Hayır, beklemem." yanıtı veren tüketiciler, "Bu yılbaşında birine hediye alacak mısınız?" sorusuna ise yüzde 54 ile "Evet" yanıtı verdi.

"Bu yılbaşında hediye alırken neye dikkat edeceksiniz?" sorusunun da yöneltildiği ankette kullanıcıların yüzde 68'i "Hediye alacağım kişinin ihtiyacına" ve yüzde 63'ü de "Fiyatının uygun olmasına dikkat edeceğim" yanıtlarını seçti.

Doğaya zarar vermeyen bir hediye alternatifi seçenlerin oranı yüzde 22 olurken, ambalaj atığı olmaması için paketleme yapmayacağını belirtenlerin oranı yüzde 10 oldu.

Anket kapsamında, "Hediyenizi nereden almayı tercih ediyorsunuz?" sorusuna zamandan kazandırması ve kolaylık sağlaması sebebiyle yüzde 77 gibi yüksek bir oranla "İnternet üzerinden" yanıtı verildi.

Mağazadan hediye almayı tercih edenlerin oranı ise yüzde 17 olarak belirlendi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'tan harcama limiti açıklaması: TFF'nin aldığı karar yanlış
Irak'taki olayların ardından Pompeo'dan açıklama: Amerikan vatandaşlarını koruyup savunacağız Son dakika: Galatasaray'dan Florya müjdesi! Tesis yeniden kulübe kazandırıldı Galatasaray'ın istediği Saracchi için resmi açıklama: Anlaşmaya vardık, evrak işleri kaldı

Son Dakika Haberleri
18:56 Renault'nun eski genel müdürü Carlos Ghosn, firar etti - Son Dakika Ekonomi
18:51 Borsa yılı zirvede tamamladı - Son Dakika Ekonomi
18:50 Anadolu Isuzu'dan taşıyıcı ve kurtarıcı araç projesine ilişkin açıklama - Son Dakika Ekonomi
18:46 Trump, saldırıyla ilgili İran'ı suçladı - Son Dakika Ekonomi
18:46 Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi
15:04 Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı - Son Dakika Ekonomi
14:52 İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 19:06:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıl başında en çok cep telefonu hediye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]