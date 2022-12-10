Pasaport başvurularında büyük artış! Başvuru sayısı günlük 8 binden 48 bine çıktı - Son Dakika
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Pasaport başvurularında büyük artış! Başvuru sayısı günlük 8 binden 48 bine çıktı

10.12.2022 15:03

Yıl başında pasaport ücretlerine gelecek zam ücretleri nüfus müdürlüklerine yapılan başvuru sayında büyük bir artışı beraberinde getirdi. Günde ortalama 8 bin kişinin pasaport için başvuru yaptığı nüfus müdürlükleri şu sıralar günde 48 bin kişiyi kabul ediyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yoğunluk için ek mesai başlattığını duyurdu.

Nüfus müdürlükleri, yıl başı öncesinde pasaport randevuları için yoğun mesai sarf ediyor. Yıl başında gelecek zamlara yakalanmak istemeyen vatandaşlar nüfus müdürlüklerinde kuyruk oluştururken, günlük başvuru sayısı da 6 katına çıktı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, pasaport başvuru taleplerinin karşılanabilmesi için ek mesai başlattığını açıkladı.

BU YIL TALEPLER ÇOK FAZLA ARTTI

Genel müdürlük, bazı basın yayın organlarında yer alan "Aralık ayında pasaport randevusu bulunmadığına" dair haberlere ilişkin açıklama yaptı. Uzun yıllar boyunca 2 milyon civarında olan yıllık pasaport talebinin, bu yıl 10 Aralık itibarıyla 3 milyon 650 bini aştığı vurgulanan açıklamada, talebin yıl sonunda ise iki katını bulmasının beklendiği belirtildi.

"VATANDAŞLARIMIZ MAĞDUR EDİLMEMEKTEDİR"

Açıklamada, "Pandemi sonrası artan yoğunluk, yıl sonunun yaklaşması, dünyadaki çip krizi endişesi ve farklı nedenlerle önceki yıllarda günlük 8 bin olan pasaport talebinin günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına, üretim ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemektedir.

EK MESAİ YAPILDIĞI AÇIKLANDI

Öte yandan vatandaşımızın mağduriyetini önlemek ve talepleri en hızlı şekilde karşılayabilmek için hafta içi ve hafta sonu ek mesai yapılmakta, kişi başı işlem süresi 8 dakikaya indirilmiş, randevu alım süresi 15 güne çıkarılmıştır. Ayrıca ek randevu kapasitesi oluşturulmak için randevusuna icabet edemeyecek vatandaşlarımızın yerine aynı gün içerisinde randevu alınabilmesine olanak sağlanmıştır" denildi.

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