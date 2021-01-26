Yıl boyu süren zorluk: Göçerler dondurucu soğukta çadırlarda konaklayarak yaşama tutunmaya çalışıyor - Son Dakika

Yıl boyu süren zorluk: Göçerler dondurucu soğukta çadırlarda konaklayarak yaşama tutunmaya çalışıyor

26.01.2021 14:04

Yıl boyu süren zorluk: Göçerler dondurucu soğukta çadırlarda konaklayarak yaşama tutunmaya çalışıyor Siirt'te küçükbaş hayvanlarını otlatmak için kırsalda göçebe hayat süren ve çadırlarda konaklayan göçerler, dört mevsim zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışıyor.

Yıl boyu süren zorluk: Göçerler dondurucu soğukta çadırlarda konaklayarak yaşama tutunmaya çalışıyor

SİİRT - Siirt'te küçükbaş hayvanlarını otlatmak için kırsalda göçebe hayat süren ve çadırlarda konaklayan göçerler, dört mevsim zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışıyor.

Küçükbaş hayvanları için yılın farklı dönemlerinde yer değiştirerek ömürleri sürülerin peşinde geçen göçer aileler, kışı geçirmek için geldikleri Siirt'te kırsal alanda kurdukları çadırlarda soğuk havaya rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. Kırsalda yaşadıkları zorlu şartlar altında hayata tutunmaya çalıştığını belirten göçerlerden Şakir Gezen, çadırlarda yaşadıklarını ve birçok imkandan faydalanamadıklarını söyledi. Gezen, "Tüm olumsuzluklara rağmen hayvanlarımızı otlatmaya çıkarıyoruz. Bugün güneşli, çok güzel bir hava var. Ama sonraki günlerde yağmur yağacak. Her şeye rağmen hayvanlarımızı otlatıyoruz. Dört mevsim çilemiz bitmiyor. Geçimimizi bu şekilde yapıyoruz" dedi.

Yıl boyu süren zorluk: Göçerler dondurucu soğukta çadırlarda konaklayarak yaşama tutunmaya çalışıyor
Yıl boyu süren zorluk: Göçerler dondurucu soğukta çadırlarda konaklayarak yaşama tutunmaya çalışıyor
Yıl boyu süren zorluk: Göçerler dondurucu soğukta çadırlarda konaklayarak yaşama tutunmaya çalışıyor
Yıl boyu süren zorluk: Göçerler dondurucu soğukta çadırlarda konaklayarak yaşama tutunmaya çalışıyor

Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıl boyu süren zorluk: Göçerler dondurucu soğukta çadırlarda konaklayarak yaşama tutunmaya çalışıyor - Son Dakika


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