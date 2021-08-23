YIL-MEK yeni eğitim dönemi kayıtları başladı - Son Dakika

16 yıl içinde 80 branşta, toplamda 100 bini aşkın kişiye hizmet veren Yıldırım Belediyesi, YIL-MEK yeni dönemde kursiyerlerini bekliyor.

"YENİ EĞİTİM DÖNEMİNDE DE BİNLERCE VATANDAŞIMIZA ULAŞACAĞIZ"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, YIL-MEK'te 'Unutulmaya Yüz Tutmuş ve Geleneksel Sanatlar Eğitimi', 'Müzik Eğitimleri', 'Dil Eğitimleri', 'El Sanatları ve Hobi Eğitimleri', 'Kişisel Gelişim Eğitimleri', ve 'Bilgisayar Teknolojileri kategorilerinde toplamda 80 branşta eğitim verileceğini belirtti. YIL-MEK'in bir sanat ya da meslek öğrenilen bir merkez olmasının yanı sıra Yıldırımlı vatandaşların sosyalleşebileceği, kendileri için artı değer sağlayabileceği bir mekân olduğunu dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, tüm hemşehrilerinin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağı bu kurslara katılmasını önerdi. Yılmaz, "16 yıldır YIL-MEK'ten binlerce insanımızı mezun ettik. 'Ahşap Oymacılığı', 'Çini', 'Ebru', 'Bağlama', 'Gitar', 'Almanca', 'Arapça', 'Grafik Animasyon' gibi birçok alanda kimi kursiyerlerimizi iş sahibi yaparken kimilerine de hobi kazandırdık. YIL-MEK'i önemsiyor ve bütün hemşehrilerimin kendilerini geliştirebileceği bir alan olması hasebiyle bu ailenin bir parçası olmasını diliyorum. YIL-MEK'te 16 yıl içinde 80 branşta, 100 bini aşkın kişiye hizmet verdik. Yeni eğitim döneminde de binlerce vatandaşımıza ulaşacağız" ifadelerini kullandı.