Yıl sonu dolar kuru tahmini yükseldi

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,45 TL iken, bu anket döneminde 6,51 TL'ye yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı mart ayı beklenti anketi sonuçlarını paylaştı. Buna göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,06 iken, bu anket döneminde yüzde 9,98 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,61 iken, bu anket döneminde yüzde 9,51 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,52 ve yüzde 8,51 olarak gerçekleşti.



12 ay sonrası enflasyon beklentileri



2020 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,2 olasılıkla yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 34,4 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 24,2 olasılıkla ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.



Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,1'inin beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 47,2'sinin beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 20,8'inin beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlendi.



24 ay sonrası enflasyon beklentileri



2020 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,1 olasılıkla yüzde 7,00 - 7,99 aralığında, yüzde 40,2 olasılıkla yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 22,4 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 9,4 olasılıkla ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.



Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 10,4'ünü beklentilerinin yüzde 7,00 - 7,99 aralığında, yüzde 52,1'inin beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 14,6'sının beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 10,4'ünün beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlendi.



Faiz beklentileri



BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,83 iken, bu anket döneminde yüzde 10,38'e geriledi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,91 iken bu anket döneminde yüzde 10,27 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,02 ve yüzde 10,33 olarak gerçekleşti.



Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,40 iken, bu anket döneminde yüzde 10,41 oldu. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,51 ve yüzde 10,50 olarak gerçekleşti.



Döviz kuru beklentileri



Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,45 TL iken, bu anket döneminde 6,51 TL'ye yükseldi.. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,51 TL ve 6,66 TL olarak gerçekleşti.



GSYH büyüme beklentileri



GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 oldu. 2021 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,8 ve yüzde 3,9 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL