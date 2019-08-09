Yıl sonu dolar tahmini 6 liranın altında indi
32 dakika önce
Merkez Bankası Beklenti Anketinde, yıl sonu beklentileri aşağı yönlü revize edildi.
Merkez Bankası
Beklenti Anketinde, yıl sonu beklentileri aşağı yönlü revize edildi. TÜFE beklentisi yüzde 14,42'ye, cari açık beklentisi 6,7 milyar dolara ve dolar/TL beklentisi 5,90'a indi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:46
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Süper Loto 25 milyon lira devretti Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu Yarasa dışkısı toplarken kayaların arasına sıkışan adam 4 gün sonra kurtarıldı