Son Dakika Haberleri: Yıl sonu dolar tahmini 6 liranın altında indi
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Yıl sonu dolar tahmini 6 liranın altında indi

32 dakika önce

Merkez Bankası Beklenti Anketinde, yıl sonu beklentileri aşağı yönlü revize edildi.

Yıl sonu dolar tahmini 6 liranın altında indi, System.String[]
Merkez Bankası Beklenti Anketinde, yıl sonu beklentileri aşağı yönlü revize edildi. TÜFE beklentisi yüzde 14,42'ye, cari açık beklentisi 6,7 milyar dolara ve dolar/TL beklentisi 5,90'a indi.
Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:46 
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