Tcmb: Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi 6,5 Puan Artarak 64,59'a Yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyonu beklentisi, bir önceki anket dönemine göre 6,5 puan artarak yüzde 64,59'a yükseldi. Dolar kurundaki yıl sonu beklentisi ise 18,89'a çıktı.

TCMB, haziran ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, piyasa katılımcılarının geleceğe dönük beklentileri olumsuz. Ankete katılanların büyük bölümünün beklentisi, enflasyondaki artışın yıl sonuna kadar yükseleceği yönünde. Döviz kurundaki artışın da yükselmeye devam edeceği tahminini yapıyorlar.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları şöyle:

"Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 57,92 iken bu anket döneminde yüzde 64,59 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 33,28 iken bu anket döneminde yüzde 37,91 olarak hesaplandı. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,54 ve yüzde 22,04 oldu.

2022 yılı haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde; TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 30,07 olasılıkla yüzde 30,00-36,99 aralığında, yüzde 20,31 olasılıkla ise yüzde 37,00-43,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise katılımcıların yüzde 27,91'inin beklentilerinin yüzde 30,00-36,99 aralığında, yüzde 25,58'inin beklentilerinin ise yüzde 37,00-43,99 aralığında olduğu gözlendi.

2022 yılı haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde; TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 27,11 olasılıkla yüzde 18,00-21,99 aralığında, yüzde 23,26 olasılıkla ise yüzde 22,00-25,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde; katılımcıların yüzde 18,42'sinin beklentilerinin yüzde 14,00-17,99 aralığında, yüzde 31,58'inin beklentilerinin yüzde 18,00-21,99 aralığında, yüzde 18,42'sinin beklentilerinin ise yüzde 22,00-25,99 aralığında olduğu gözlendi.

POLİTİKA FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURUNUN 12 AY SONRA 20,70'E ÇIKACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru beklentisi, bir önceki anket döneminde 17,57 TL iken bu anket döneminde 18,89 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 18,47 TL ve 20,70 TL oldu.

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 iken bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak hesaplandı."