Yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentisi yükseldi - Son Dakika

Yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentisi yükseldi

16.10.2020 15:16
Yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentisi yükseldi, System.String[]

Merkez Bankası beklenti anketi Ekim ayı sonuçlarına göre, yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 7,60 TL iken, bu anket döneminde 7,90 TL oldu.

Merkez Bankası beklenti anketi Ekim ayı sonuçlarına göre, yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 7,60 TL iken, bu anket döneminde 7,90 TL oldu. TÜFE beklentisi de yüzde 11,76'ya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi Ekim ayı sonuçlarını yayınladı.

Yıllık enflasyon beklentileri

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,46 iken, bu anket döneminde yüzde 11,76 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,15 iken, bu anket döneminde yüzde 10,53 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,86 ve yüzde 9,05 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentiler

2020 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,64 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 34,95 ihtimalle yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 18,65 ihtimalle ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 19,61'inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 39,22'sinin beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 21,57'sinin beklentilerinin ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2020 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,45 ihtimalle yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 28,75 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 14,16 ihtimalle ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 30,61'inin beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 26,53'ünün beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 20,41'inin beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,00 iken, bu anket döneminde yüzde 12,83 olarak gerçekleşti.. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,58 iken bu anket döneminde yüzde 12,47 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,62 ve yüzde 11,64 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,42 iken, bu anket döneminde yüzde 12,74'e yükselmiştir. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,71 ve yüzde 13,01 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,60 TL iken, bu anket döneminde 7,90 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,94 TL iken, bu anket döneminde 8,31 TL olarak gerçekleşti.

GSYH Büyüme Beklentileri

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -1,5 iken bu anket döneminde yüzde -0,8 olarak gerçekleşti.. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.

-İHA-

Yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentisi yükseldi

Türk Lirası, Enflasyon, Faiz, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentisi yükseldi - Son Dakika Ekonomi

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