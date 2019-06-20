Son Dakika Haberleri: Yıl sonu gösterisinde 'Evet' dediler
Son Dakika Magazin Haber

Yıl sonu gösterisinde 'Evet' dediler

44 dakika önce

Spor Kulübü kurucusu Serpil Akbaş, kulübün antrenörü Şükrü Baldemir ile dünya evine girdi.

Yıl sonu gösterisinde 'Evet' dediler, System.String[]
Spor Kulübü kurucusu Serpil Akbaş, kulübün antrenörü Şükrü Baldemir ile dünya evine girdi. Yıl sonu programında gerçekleşen nikah töreni, konuklar için sürpriz oldu.

Başarı Spor Kulübü yıl sonu gösterisini Antalya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu gecede, konuklar büyük bir sürprizle karşılaştı. Kulübün kurucusu Serpil Akbaş ile antrenör Şükrü Baldemir, yüzlerce konuk önünde nikah kıyarak dünya evine girdi. Nikahlarına tüm velilerin ve öğrencilerin şahit olması için böyle bir organizasyon yaptıklarını belirten Akbaş, "Bu özel ve mutlu günümüzde yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi memuru Mehmet Çelikel'in kıydığı nikahta, şahitlikleri Gülsüm Görgülü ve Serkan Karginer yaptı. 800 davetlinin tanıklığında 'evet' diyen çift, ilk dansını da sahnede yaptı. Nikah merasiminin ardından 3 yaşından 60 yaşına kadar 160 öğrencinin hazırladığı jimnastik, artistik jimnastik, ritmik jimnastik, dans ve halk oyunu gösterileri ilgiyle izlendi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:57 Kaynak: İHA
Antalya, Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


10 yıldır ipekböceği yetiştiriyor! 40 günde 15 bin lira kazanıyor Zerrin Özer'in boşanma kararı aldığı Murat Akıncı'dan 2 kadın şikayetçi olmuş Bomba iddia: Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşanıyor Demet Akalın'dan, "Demet Şener'i affet" yorumuna imalı cevap

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 13:41:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıl sonu gösterisinde 'Evet' dediler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]