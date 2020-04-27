Yıl sonu orkestra konserini internet üzerinden verdiler - Son Dakika

Bir program üzerinden Kütahya, Bursa , Afyonkarahisar ve Bilecik 'teki evlerinden konsere katılan 11 öğrenci ve 5 öğretmen, "Karayip Korsanları" filminin müziğini icra etti.

Okulların Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kapanmasından dolayı öğrenciler, bu konseri düzenleyemedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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