Yıl sonu orkestra konserini internet üzerinden verdiler

Bir program üzerinden Kütahya , Bursa , Afyonkarahisar ve Bilecik 'teki evlerinden konsere katılan 11 öğrenci ve 5 öğretmen, "Karayip Korsanları" filminin müziğini icra etti. Parçanın senkronize icra edildiği konser başarıyla tamamlandı.

Okulların Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kapanmasından dolayı öğrenciler, bu konseri düzenleyemedi.

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