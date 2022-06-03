Yıl sonu sergisini kuvvetli rüzgar vurdu, çadırlar devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Yıl sonu sergisini kuvvetli rüzgar vurdu, çadırlar devrildi: 6 yaralı

03.06.2022 09:51
Yıl sonu sergisini kuvvetli rüzgar vurdu, çadırlar devrildi: 6 yaralı

AYDIN'ın Didim ilçesinde dün akşam kuvvetli rüzgar etkili olurken, Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı yıl sonu sergisinde stant ve çadırlar devrildi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde dün akşam kuvvetli rüzgar etkili olurken, Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı yıl sonu sergisinde stant ve çadırlar devrildi. Sergiyi gezmeye gelen 1'i yabancı uyruklu 6 kişi, üzerlerine devrilen malzemelerle yaralandı.

Didim Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yaptığı el sanatı ürünleri için Kent Meydanı'nda sergi açıldı. Sergiye yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistler de ilgi gösterdi. İlçede dün saat 19.30 sıralarında başlayan ve saatteki hızı 54 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgarda, sergideki stant ve çadırlar devrildi. Bu sırada sergiyi gezmeye gelen 6 kişi, üzerlerine devrilen malzemelerle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına çadır demiri isabet etmesiyle ağır yaralanan Hollanda uyruklu Petra Yılmaz da ambulansla Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel hastaneye sevk edildi.Öte yandan kuvvetli rüzgarla yaşanan panik anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Yıl sonu sergisini kuvvetli rüzgar vurdu, çadırlar devrildi: 6 yaralı
Yıl sonu sergisini kuvvetli rüzgar vurdu, çadırlar devrildi: 6 yaralı
Yıl sonu sergisini kuvvetli rüzgar vurdu, çadırlar devrildi: 6 yaralı
Yıl sonu sergisini kuvvetli rüzgar vurdu, çadırlar devrildi: 6 yaralı
YORUMLAR
500
Didim HEM sergisini fırtına vurdu: 6 yaralı Didim HEM sergisini fırtına vurdu: 6 yaralı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan yıl sonu sergisi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan yıl sonu sergisi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıl sonu sergisini kuvvetli rüzgar vurdu, çadırlar devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:49 Laleli'de esnaf kavgası! Sopa ve sandalyelerin havalarda uçuştuğu o anlar kameralarda
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
15:35 Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
15:09 Yürek yakan olay! 2 çocuk alevlerin ortasında kalarak hayatlarını kaybetti
15:08 Merkez Bankası açıkladı: Sigara fiyatlarındaki yükseliş devam edecek
14:56 Beşiktaş transfer atağında! Premier Lig'in yıldız golcüsüyle görüşmeler başladı
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 16:06:45. #1.13#
SON DAKİKA: Yıl sonu sergisini kuvvetli rüzgar vurdu, çadırlar devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement